В сеть попал ролик с демонстрацией антагониста 007: First Light

Новая утечка информации об игре 007 First Light показала, что обладатель премии «Грэмми» музыкант Ленни Кравиц сыграет злодея по имени Баума в предстоящей игре.

Новый трейлер 007 First Light с Ленни Кравицем в роли злодея был случайно опубликован в официальном Твиттере и быстро удалён. Однако у пользователей было достаточно времени, чтобы скачать его. В новом трейлере показано, как Джеймс Бонд отправляется в Алеф в Мавритании. Однако его захватывает и подвешивает вверх ногами над водоёмом, кишащим аллигаторами, загадочная личность по имени Баума, роль которой исполнит Ленни Кравиц.

В конце трейлера также было заявлено, что игроки, оформившие предзаказ 007 First Light, получат бесплатное обновление до Deluxe Edition. В Deluxe Edition входят четыре эксклюзивных костюма, новый скин для фирменного пистолета Бонда и «Блестящий набор скинов», который надевает золотые скины на наушники, зажигалку, ручку и мобильный телефон 007. Дата выхода игры назначена на 27 марта 2026 года.