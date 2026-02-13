В сюжетном трейлере 007 First Light показаны новые экшен-сцены и интриги

В 007 First Light Джеймс Бонд получает виртуальную историю своего происхождения, и в новом сюжетном трейлере мы увидели драму, экшен и шпионаж, которые готовит IO Interactive.

Показанный на презентации Sony State of Play, сюжетный трейлер 007 First Light демонстрирует множество известных лиц и персонажей в версии Бонда от IO.

Наряду с загадочными злодеями и потенциальными роковыми женщинами, похоже, будет много скрытности, интриг и взрывов. Не всегда миссия проходит гладко для Бонда.

Выход 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.