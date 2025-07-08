Вишлист с лицензией на бонусы: авторы 007: First Light зовут фанатов на задание

IO Interactive нашла нестандартный способ подогреть интерес к своему грядущему проекту 007: First Light — первой собственной игре о Джеймсе Бонде. Студия запустила кампанию Wishlist Milestones («Этапы списка желаний»), поощряя игроков добавлять игру в вишлист на всех крупных цифровых платформах — от Steam и PlayStation Store до Epic Games и Nintendo eShop.

Кампания состоит из четырёх этапов. С достижением каждого — при достаточном количестве добавлений — игроки будут получать бонусы как в самой игре, так и за её пределами. Уже анонсированы награды за три этапа: уникальный облик для Бонда, обои в тематике 007, скин для гаджета, стримерский оверлей и даже эксклюзивный скин агента Deluxe. На третьем этапе игроки также смогут пообщаться с разработчиками в формате AMA. А вот награда за четвёртый, финальный рубеж пока держится в секрете — IO решила оставить немного интриги.

«Задача проста: объединиться и разблокировать этапы списка желаний для 007: First Light», — гласит сообщение студии. — «С каждым этапом вы получаете стиль, изысканность и кое-что секретное».

Релиз игры ожидается в 2026 году на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.