Выход версии 007 First Light для Switch 2 перенесли на лето нынешнего года

Выход версии 007 First Light для Switch 2 отложен на более поздний срок летом. Разработчик и издатель IO Interactive объявили о задержке на официальном аккаунте 007 First Light, где также подтвердили, что другие версии игры по-прежнему запланированы на 27 мая, как и было задумано.

007 First Light выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 27 мая 2026 года, а на Nintendo Switch 2 — позже этим летом. Мы рады видеть, как игроки открывают для себя переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда, и с нетерпением ждём возможности предоставить вам наилучший игровой опыт на всех платформах.

Выход игры уже был отложен на всех платформах — первоначально релиз был запланирован на 27 марта, но IO Interactive объявила о переносе на два месяца.