Вышел патч с поддержкой трассировки путей для 007 First Light - разработчики обновили системные требования

Студия IO Interactive выпустила обновление, добавляющее поддержку трассировки путей в игру о Джеймсе Бонде — 007 First Light, а также опубликовала системные требования для этого режима. Теперь игроки на ПК смогут насладиться 007 First Light с использованием трассировки путей в реальном времени.

Игра 007 First Light создана на собственном движке IO Interactive. Для включения трассировки путей потребуется как минимум процессор Intel Core i5 13500 или AMD Ryzen 5 7600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070. Такая конфигурация позволит играть в разрешении 1080p (нативное) с частотой 60 кадров в секунду при средних настройках трассировки путей.

Для игры в разрешении 1440p (нативное) при 60 FPS и средних настройках трассировки путей понадобятся те же процессор и объем оперативной памяти, что и в предыдущем случае, однако видеокарта потребуется более мощная — NVIDIA GeForce RTX 5080.

Наконец, для игры в разрешении 4K с высокими настройками трассировки путей необходимы процессор Intel Core i5 13600K или AMD Ryzen 7 7700X, 32 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090. При включении DLSS 4.5 в разрешении 4K владельцы NVIDIA RTX 5090 получат более 200 FPS. Разумеется, это при условии активации функции Multi-Frame Gen.

Как обычно, Steam загрузит обновление при следующем запуске клиента. Судя по имеющимся данным, размер патча составляет 11 ГБ.