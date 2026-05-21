Вышел релизный трейлер 007 First Light

IO Interactive и Amazon MGM Studios официально представили релизный трейлер шпионского экшена 007 First Light. Игра выходит уже 27 мая 2026 года, но обладатели предзаказов смогут начать играть на сутки раньше.

В центре сюжета - переосмысленная история становления Джеймса Бонда. В роли культового агента выступит актер Патрик Гибсон. Игрокам предстоит сыграть за 26-летнего Джеймса Бонда - талантливого, но бунтарского офицера Королевской морской авиации. Его острые инстинкты и героизм в бою привлекают внимание МИ6, после чего перспективного новобранца зачисляют в жесткую программу подготовки элитной секции "00", которая только что была возрождена.

Впервые в истории франшизы игроки смогут пройти путь Бонда от рекрута до полноценного шпиона, погружаясь в экзотический и опасный мир шпионажа. Действие будет разворачиваться по всему земному шару, а главному герою предстоит столкнуться с союзниками, врагами, а иногда и с теми, кто совмещает оба амплуа.

Творческий подход IO Interactive остается в центре геймплея: вы сможете выполнять задачи скрытно, в лоб или комбинируя оба стиля.