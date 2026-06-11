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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.3 532 оценки

Вышло обновление 1.0.4 для игры 007 First Light со множеством исправлений и улучшений

monk70 monk70

Компания IO Interactive выпустила обновление 1.0.4 для своей игры о Джеймсе Бонде, 007 First Light. Патч 1.0.4 решает проблему значительно большего размера обновлений игры для Microsoft PC по сравнению с другими платформами. Кроме того, он включает в себя ряд оптимизаций памяти. По словам разработчиков, это улучшит общую производительность игры. Это также значительно снизит риск сбоев из-за нехватки памяти.

Обновление 1.0.4 исправляет сбой, который мог произойти при запуске игры из-за проблем с загрузкой данных профиля. Оно также исправляет сбой, который мог произойти при загрузке или запуске игры с повреждёнными данными сохранения. Кроме того, оно исправляет сбой, который мог произойти при покупке нескольких улучшений гаджетов в режиме «Тактический симулятор». Патч 1.0.4 также включает в себя несколько исправлений игрового процесса. Одно из исправлений предотвращает преждевременный доступ игроков к шахте лифта во время посещения лаборатории Лаборатории Q в MI6. Другое исправляет ошибку, позволявшую игрокам носить более одного основного оружия. Эта проблема могла привести к повреждению сохранений и даже к бесконечным экранам загрузки при перезагрузке контрольных точек. Обновление также исправляет проблему, из-за которой Q мог застрять в окружении, если в MI6 пропускался кинематографический ролик. В этом случае игроки не могли продолжить прохождение игры. Наконец, патч исправляет проблему в миссии «Прошлое не умрёт никогда». В некоторых случаях попадание пули могло привести к тому, что Бонд застревал в анимации движения.

Также есть некоторые технические улучшения. Например, этот патч исправляет проблему, из-за которой на некоторых ПК могла использоваться видеокарта с низкой производительностью, что приводило к низкой производительности. Он также улучшает обработку памяти для систем физики персонажей, чтобы предотвратить чрезмерное использование памяти со временем. Кроме того, исправлена ​​проблема, из-за которой игра могла запускаться с некорректными настройками масштабирования, что влияло на визуальную производительность.

Обновления
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
agula98

А нищета так и будет в релизный билд без фиксов играть и кричать, что ненужна

19
WerGC

визуал в игре слабенький это никакими патчами не исправить

11
RoboB

Интересный сюжет и Бонда, в котором ощущается Бонд, с патчем не завезли?

8
Great-heartedElio

когда паттрейсинг-то выйдет? без него какой смысл вообще играть.

2