Вышло обновление 1.0.4 для игры 007 First Light со множеством исправлений и улучшений

Компания IO Interactive выпустила обновление 1.0.4 для своей игры о Джеймсе Бонде, 007 First Light. Патч 1.0.4 решает проблему значительно большего размера обновлений игры для Microsoft PC по сравнению с другими платформами. Кроме того, он включает в себя ряд оптимизаций памяти. По словам разработчиков, это улучшит общую производительность игры. Это также значительно снизит риск сбоев из-за нехватки памяти.

Обновление 1.0.4 исправляет сбой, который мог произойти при запуске игры из-за проблем с загрузкой данных профиля. Оно также исправляет сбой, который мог произойти при загрузке или запуске игры с повреждёнными данными сохранения. Кроме того, оно исправляет сбой, который мог произойти при покупке нескольких улучшений гаджетов в режиме «Тактический симулятор». Патч 1.0.4 также включает в себя несколько исправлений игрового процесса. Одно из исправлений предотвращает преждевременный доступ игроков к шахте лифта во время посещения лаборатории Лаборатории Q в MI6. Другое исправляет ошибку, позволявшую игрокам носить более одного основного оружия. Эта проблема могла привести к повреждению сохранений и даже к бесконечным экранам загрузки при перезагрузке контрольных точек. Обновление также исправляет проблему, из-за которой Q мог застрять в окружении, если в MI6 пропускался кинематографический ролик. В этом случае игроки не могли продолжить прохождение игры. Наконец, патч исправляет проблему в миссии «Прошлое не умрёт никогда». В некоторых случаях попадание пули могло привести к тому, что Бонд застревал в анимации движения.

Также есть некоторые технические улучшения. Например, этот патч исправляет проблему, из-за которой на некоторых ПК могла использоваться видеокарта с низкой производительностью, что приводило к низкой производительности. Он также улучшает обработку памяти для систем физики персонажей, чтобы предотвратить чрезмерное использование памяти со временем. Кроме того, исправлена ​​проблема, из-за которой игра могла запускаться с некорректными настройками масштабирования, что влияло на визуальную производительность.