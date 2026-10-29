Вышло обновление 1.3.2 для 007 First Light: три новых костюма и исправление трофеев

Вышло обновление 1.3.2 для 007 First Light, которое добавляет в игру три костюма и устраняет ряд неполадок, о которых сообщали игроки. В игру добавлены комплекты «Серый стандарт» , «Классический стиль» и «Ночная разведка». Первый из них можно разблокировать за разведданные, а условия получения третьего будут объявлены позднее.

Кроме того, свежее исправление устраняет проблему с получением достижения/трофея «Шокирующий эффект», решает несколько технических неполадок в режиме «Тактическая симуляция: Протокол "Вальгалла"», а также повышает стабильность и улучшает визуальное оформление ряда миссий. В «Фоторежиме» стало меньше графических ошибок, связанных с элементами одежды, а испытание в «Протоколе "Вальгалла"», требующее определённого времени пребывания в воздухе, теперь можно выполнить в ходе обычного прохождения.

Игра 007 First Light вышла 26 мая 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One. Версия для Nintendo Switch 2 запланирована на 2027 год. Разработчиком и издателем игры выступает компания IO Interactive A/S.