Взлом 007: First Light от voices38 работает не у всех: выяснилось, в чём проблема

После выхода взлома для 007: First Light от известного хакера voices38 многие пользователи столкнулись с проблемами при запуске игры. В сети появились многочисленные жалобы на неработоспособность крака, из-за чего некоторые игроки решили, что релиз оказался неисправным.

Однако, как выяснилось позднее, проблема связана не с самим взломом, а с версией игры. Участники сообщества обнаружили, что релиз voices38 был создан для оригинальной версии 1.0 (Build 23388781) и не предназначен для последних обновлений проекта.

Пользователи Reddit и форумов сообщают, что попытка использовать крак с актуальной версией 1.0.3 может приводить к ошибкам, нестабильной работе и другим непредсказуемым последствиям. Некоторые игроки утверждают, что смогли запустить игру на свежем патче, однако предупреждают о багах, вылетах и просто неработоспособности игры из-за несовпадения версии исполняемого файла и игровых данных.

Таким образом, пользователям, столкнувшимся с проблемами запуска, рекомендуется убедиться, что используется именно версия 1.0.0. На данный момент обновлённой версии крака для последних патчей 007: First Light не выпускалось. Сообщество рекомендует не ставить крак отдельно, а качать именно репаки или портабл-версии.