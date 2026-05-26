За просмотр трансляций 007 First Ligh на Twitch можно получить 3 бесплатных костюма для Джеймса Бонда

За день до официального релиза студия IO Interactive объявила о старте сразу двух кампаний Twitch Drops в новой игре 007 First Light. С 26 мая по 23 июня игроки могут получить эксклюзивные награды, просто смотря трансляции. Для участия необходимо заранее связать свой аккаунт IOI с аккаунтом Twitch. После этого нужно зайти на канал любого участвующего стримера, посмотреть трансляцию определенное количество времени и забрать дропы в личном кабинете.

В рамках кампании "007 First Light Launch" за один час просмотра игрокам полагается костюм Purple Suit, а за два часа - Silent Line. Чтобы получить костюм Resplendent Death, достаточно провести один час на каналах определенных стримеров, среди которых LIRIK, AbbyCakes, Ainrun, Aiola, alanzoka и другие.

Несмотря на бесплатность наград, часть сообщества оказалась недовольна механикой Twitch Drops в однопользовательской игре, предпочитая зарабатывать контент непосредственно в самой игре. Полноценный релиз 007 First Light состоится уже завтра, 27 мая 2026 года.