Журналисты остались довольны показанным в 007 First Light и считают её претендентом на Игру года

Релиз 007 First Light стремительно приближается, и IO Interactive наращивает ажиотаж перед выходом. В сети появились новые кадры с расширенным игровым процессом, и первые впечатления журналистов очень позитивные. Кажется, создатели Hitman действительно прониклись миром Джеймса Бонда.

Журналисты прежде всего высоко оценили свободу действий и структуру миссий. 007 First Light предлагает обширные, сложные локации, которые можно исследовать несколькими способами — бесшумно, с помощью гаджетов, манипулируя окружающей средой или выбирая более прямой подход. Опыт IO Interactive ощутим, но в целом игра представлена ​​в гораздо более кинематографическом ключе.

Показанные ролики демонстрируют молодого Бонда, только начинающего осваивать профессию. Он не идеальный 007, но именно поэтому сюжет стремится представить свежий взгляд на икону шпионского кино. Редакторы также отмечают превосходную графику, плавную анимацию, впечатляющие экшен-сцены и локации, которые действительно выглядят так, будто сошли с экрана высокобюджетного фильма.

Но самое главное, геймплей просто великолепен. IO Interactive сосредоточились на длинных игровых эпизодах, и разработчики явно не боятся демонстрировать свою игру в действии.

Уже появляются мнения, что 007 First Light может стать претендентом на премию «Игра года». Многие журналисты в полном восторге от игры.