Журналисты остались довольны показанным в 007 First Light и считают её претендентом на Игру года

Релиз 007 First Light стремительно приближается, и IO Interactive наращивает ажиотаж перед выходом. В сети появились новые кадры с расширенным игровым процессом, и первые впечатления журналистов очень позитивные. Кажется, создатели Hitman действительно прониклись миром Джеймса Бонда.
Журналисты прежде всего высоко оценили свободу действий и структуру миссий. 007 First Light предлагает обширные, сложные локации, которые можно исследовать несколькими способами — бесшумно, с помощью гаджетов, манипулируя окружающей средой или выбирая более прямой подход. Опыт IO Interactive ощутим, но в целом игра представлена в гораздо более кинематографическом ключе.
Показанные ролики демонстрируют молодого Бонда, только начинающего осваивать профессию. Он не идеальный 007, но именно поэтому сюжет стремится представить свежий взгляд на икону шпионского кино. Редакторы также отмечают превосходную графику, плавную анимацию, впечатляющие экшен-сцены и локации, которые действительно выглядят так, будто сошли с экрана высокобюджетного фильма.
Но самое главное, геймплей просто великолепен. IO Interactive сосредоточились на длинных игровых эпизодах, и разработчики явно не боятся демонстрировать свою игру в действии.
Уже появляются мнения, что 007 First Light может стать претендентом на премию «Игра года». Многие журналисты в полном восторге от игры.
Журналистика,а уж тем более игровая,скомпрометировала себя окончательно,так что...поживем,увидим.
Надеюсь и правда, что сделали конфетку, а то до осени играть не во что. На ремейк Готики надежд нет, игра от Васянов европейских с тремя евро бюджета. Ремейк Black Flag добалили миллион в желаемое (очень наивные люди), от студии, которая выкакала (11 лет тужилась) один из главных провалов Юбисофт, "AAAA" класса.
После вот такой фразы, я не удивлюсь, что игру года возьмёт.
вырубаешь чувака в трёх метрах от другого и тот не замечает и шума не слышит происходящего вокруг, нет реакции не какой, не прикольно
Несмотря на то, что последнюю трилогию Хитманов вполне прилично доработали и стабильно обновляют, бравурные реляции по-сути точно такой же игре, но с другими модельками - наводят на нехорошие мысли.
Даже если графон с анимациями улучшили, а в арсенал добавили тонну хитроумных устройств - это всё тот же Лысый, без открытого мира, управляемого транспорта, адаптивного ИИ и прочих выкрутасов. Да и подача сценария наверняка останется в том же формате, т.е. озвученная вводная + коротенькие вставки по ходу уровня.
Геймплей и видеовставки, который уже показали в рекламных роликах - выглядит довольно скромно для "игры года", разве что в этом году снова будут выходить сплошные "Веилгеи" и "Миндз Еуе". Правда в таком случае, большую часть наград отхватит не Жеймс Понт, а "Обитель Зла" и "Прагмата".