Звезда Clair Obscur: Expedition 33 рассказал о неудачном кастинге в 007 First Light

Актёр Бен Старр, известный по ролям в Clair Obscur: Expedition 33 и Final Fantasy XVI, рассказал, что несколько лет назад проходил прослушивание на роль Джеймса Бонда для 007 First Light.

По словам Старра, тогда он был ещё малоизвестным актёром и не справился с давлением во время кастинга. Он признался, что выступил не лучшим образом и считает закономерным, что роль досталась другому кандидату.

При этом актёр не испытывает разочарования из-за неудачи. Наоборот, Старр заявил, что очень рад своему провалу на прослушивании, поскольку считает исполнителя роли Бонда — Патрика Гибсона — идеальным выбором для персонажа.

Старр отметил, что после просмотра материалов игры убедился в правильности решения разработчиков и назвал работу Гибсона выдающейся.