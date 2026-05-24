30 минут геймплея 007 First Light утекли в сеть

Похоже, кто-то получил доступ к физической копии игры 007 First Light и смог записать и выложить первые 30 минут геймплея. Видео снято с консольной версии.
В 007 First Light игрокам предстоит сыграть за молодого, находчивого и иногда безрассудного Джеймса Бонда - новобранца в тренировочной программе MI6. Игра рассказывает историю происхождения самого знаменитого шпиона в мире.
IO Interactive выпустит 007 First Light 27 мая. Однако эффекты Path Tracing не будут доступны в релизе. Вместо этого студия добавит их в пост-релизном обновлении летом 2026 года.
Также игра будет использовать антипиратскую технологию Denuvo.
Поскольку это видео с утечкой геймплея, рекомендуется посмотреть его, пока оно ещё доступно. IO Interactive, скорее всего, удалит его в течение нескольких часов.
ну и тягомотина нас ждет, включаешь игру, и еще час до нормального геймплея
это наверное самые скучные и банальные 30 минут в моей жизни , игра по графону и геймплею гдето в 2015 осталась наверное , в каком году её начали разрабатывать вообще вот в том году и осталась , и это бонд ??? это спиногрыз какойто , мажор папинькин а не агент британской разведки
"утекли". Разрабы сами всё выложили
Как после такой глубины он оказался по щиколотку в воде. В угоду зрелища вообще не заморачиваются.
Если играть по скидке в 100%, то в принципе нормально.