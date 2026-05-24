30 минут геймплея 007 First Light утекли в сеть

Похоже, кто-то получил доступ к физической копии игры 007 First Light и смог записать и выложить первые 30 минут геймплея. Видео снято с консольной версии.

В 007 First Light игрокам предстоит сыграть за молодого, находчивого и иногда безрассудного Джеймса Бонда - новобранца в тренировочной программе MI6. Игра рассказывает историю происхождения самого знаменитого шпиона в мире.

IO Interactive выпустит 007 First Light 27 мая. Однако эффекты Path Tracing не будут доступны в релизе. Вместо этого студия добавит их в пост-релизном обновлении летом 2026 года.

Также игра будет использовать антипиратскую технологию Denuvo.

Поскольку это видео с утечкой геймплея, рекомендуется посмотреть его, пока оно ещё доступно. IO Interactive, скорее всего, удалит его в течение нескольких часов.