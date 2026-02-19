Стратегия 0 A.D. лишилась статуса альфа-версии в обновлении 28

Разработчики свободной стратегии в реальном времени 0 A.D. выпустили масштабное обновление под номером 28, получившее кодовое имя Boiorix. Это первый релиз в многолетней истории проекта, который вышел без маркировки Alpha в названии. Игра продолжает развиваться как бесплатный аналог классических RTS в духе Age of Empires и демонстрирует возможности разработки с открытым исходным кодом.

Ключевым нововведением стала новая игровая фракция Германцы. Она представляет собой коалицию кочевых племен, включая кимвров и тевтонов. Геймплей за эту сторону отличается высокой мобильностью благодаря использованию обозов с припасами и укрепленных лагерей. Экономика германцев меньше зависит от территориальных границ, а в бою они полагаются на агрессивные осадные юниты и уникальные войска.

Помимо новой цивилизации авторы внедрили множество технических и геймплейных улучшений. В игре появились мирные жители разного пола, а также была улучшена система отрисовки шрифтов. Обновление принесло поддержку модулей JavaScript, новые настройки для создания матчей и доработанный интерфейс лобби. Также разработчики обновили игровой движок и внесли ряд правок в баланс. Трейлер к релизу не был опубликован, так как команда сообщила о нехватке специалистов по видеомонтажу.