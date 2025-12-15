Автор культовой "Milk Outside a Bag of Milk" представил сюрреалистичную новеллу, вдохновленную "Евангелионом" и "Дюной"

Никита Крюков, независимый разработчик, получивший известность благодаря своим психоделическим хитам Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk и её сиквелу, официально анонсировал свой следующий крупный проект. Новая игра получила название 1000: The All-Mother's Embrace («1000: Объятия Матери Всего») и, по заверениям автора, будет заметно отличаться от его предыдущих работ.

Разработчик обещает качественный скачок в визуальном исполнении. В этом проекте игроков ждет переработанный интерфейс и детально прорисованный арт. Сюжет пока держится в секрете, однако концепция главной героини по имени Сен звучит интригующе. Она описывается как «сосуд» — изначально пустая сущность, которая будет постепенно наполняться информацией, узнавая больше о мире и его обитателях с каждым новым прохождением.

Особое внимание привлекает список источников вдохновения, на которые опирался автор при создании атмосферы и лора. Среди них значатся аниме «Евангелион», «Созданный в Бездне» и «Последнее путешествие девочек», а также фильмы «Дюна» (2021) Дени Вильнева и хоррор «Солнцестояние» (2019) Ари Астера. Такая эклектичная подборка намекает на то, что нас ждет глубокая, тревожная и визуально насыщенная история. Кроме того, уже можно оценить внутриигровой саундтрек предстоящей игры:

Страница игры уже появилась в Steam. Релиз 1000: The All-Mother's Embrace запланирован на 2026 или 2027 год. Крюков также отметил, что в ближайшем будущем планирует сосредоточиться исключительно на жанре визуальных новелл.