Захватывающая научно-фантастическая 1000xResist выйдет 4 ноября на PS5 и Xbox Series X/S, а также в Xbox Game Pass

Одна из самых захватывающих историй, появившихся в игровой индустрии в 2024 году, и одна из неплохих игр 2024 года, изначально выпущенных на ПК и Nintendo Switch, в конце концов будет доступна на PS5 и Xbox Series X/S к концу текущего года. Игра 1000xResist от новой канадской независимой студии Sunset Visitor выйдет на остальных консолях текущего поколения в следующем месяце, 4 ноября 2025 года.

Кроме того, все пользователи Xbox, которые не поспешили отменить свои подписки на Xbox Game Pass, смогут попробовать 1000xResist, когда он выйдет на консолях Xbox через Game Pass.

Действие 1000xResist разворачивается через 1000 лет в будущем. Вы оказываетесь в теле клона по имени Айрис, когда человечество находится на грани гибели. Айрис - одна из шести сестер, и на протяжении всей игры вы раскрываете тайну ВСЕМАТЕРИ, новой правительницы последних выживших представителей человечества, и распутываете её паутину лжи.

По своей сути, несмотря на всю научно-фантастическую составляющую, 1000xResist представляет собой глубокое повествование о семейных отношениях и общей травме и, несомненно, является одной из лучших игр 2024 года. Она была номинирована на несколько наград, хотя, возможно, была преступно проигнорирована по сравнению с другими независимыми играми, которые получили чуть больше признания в прошлом году.