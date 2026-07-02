100 Yen Shop Exorcist превращает экзорцизм в комедию - злых духов предлагают изгонять поделками

Независимый разработчик AlleyInn анонсировал необычную хоррор-комедию 100 Yen Shop Exorcist. Игра выйдет на ПК в Steam в 2026 году, а вместе с анонсом уже появились дебютный трейлер и страница проекта.

По сюжету главный герой Такуми устраивается на подозрительно высокооплачиваемую подработку по изгнанию злых духов в школе. Правда, вместо привычных магических артефактов ему выдают клей, ручки и другие бытовые мелочи, купленные в магазине «всё по 100 иен». Именно с их помощью предстоит бороться с потусторонними силами.

Игрокам предстоит исследовать школу, искать подсказки и выполнять своеобразные ритуалы экзорцизма. Однако действовать нужно осторожно: необдуманные поступки и прямые столкновения заполняют шкалу ярости духов, делая противников значительно опаснее. Впрочем, разработчики предусмотрели и альтернативный стиль прохождения — можно практически отказаться от расследований и попытаться решить все проблемы грубой силой.

На полное прохождение уйдёт около часа, а сочетание survival horror с абсурдным юмором обещает сделать игру заметно необычнее большинства представителей жанра.

За разработку отвечает AlleyInn, ранее выпустивший хорроры Trash Bunny House, The Lost Gallery и «Darukara Uchiurarei». Последняя игра получила очень положительные отзывы пользователей Steam, что делает новый проект ещё более любопытным для поклонников необычных инди-хорроров.