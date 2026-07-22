Парад забавных хорроров из Японии продолжается - в ноябре на ПК выйдет ужастик с необычным оружием 100 Yen Exorcist

Похоже, в Японии набирает популярность новый тренд на инди-хорроры, которые стремятся в первую очередь рассмешить игрока, а не напугать его до смерти. Совсем недавно мы рассказывали о странной игре Spanking Exorcist, где главным героям предлагалось изгонять злых духов, шлепая чужих неупокоенных жен. А теперь определился с датой релиза еще один весьма нестандартный представитель комедийного хоррора — игра 100 Yen Exorcist, которая была анонсирована независимым разработчиком AlleyInn в начале этого месяца.

Как стало известно, релиз хоррор-комедии в Steam состоится уже 12 ноября 2026 года. Сюжет игры закинет вас в жуткую японскую школу в роли человека, нанятого на подработку по очистке помещений от злобных духов. Кадровики, слабо разбирающиеся в потустороннем мире, просто закупили для вас случайные бытовые вещи из дешевого магазина "всё по 100 йен". И именно этими канцелярскими и бытовыми припасами герою предстоит "отбиваться" и изгонять нечисть из кабинетов.

Прохождение рассчитано примерно всего на 60 минут и сочетает классическое напряжение хоррора с абсурдным весельем. Уникальной механикой игры станет полная свобода в методах изгнания. Игрок может быть прилежным сотрудником и тщательно выполнять квест, разыскивая уязвимости призрака, либо плюнуть на расследование и превратить происходящее в настоящий хаос, попросту швыряя свои дешевые товары из магазина "Всё по 100" прямо в физиономии приближающихся монстров!

Однако с такой тактикой нужно быть осторожным. Чем больше дурацких поступков вы совершаете, бросаясь степлерами или ведрами в потусторонних существ, тем выше ползет шкала ярости. Разгневанный дух в ответ мутирует, начинает ускоряться и становиться смертоноснее в геометрической прогрессии.

Старт вышеупомянутого Spanking Exorcist запланирован уже на завтра — 23 июля. По итогам его релиза мы сможем увидеть реальные отзывы аудитории и понять, насколько сильно геймерам нужен такой формат странного абсурда. Вполне вероятно, что играми подобных концепций японские инди-разработчики в первую очередь целятся не в кор-аудиторию, а в социальные сети, блогеров и алгоритмы платформ вроде TikTok, где столь абсурдный юмор традиционно вызывает шквальные просмотры на трансляциях.