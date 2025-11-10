В Steam стартовала раздача top-down-шутера 12 is Better Than 6

В Steam можно бесплатно забрать динамичный шутер с видом сверху 12 is Better Than 6. Раздача продлится до 20:00 13 ноября. Добавив игру в свою библиотеку, она останется у вас навсегда.
12 is Better Than 6 — динамичный шутер с видом сверху и элементами стелса, действие которого разворачивается на Диком Западе. Игроки берут на себя роль беглого раба, пытающегося сбежать в США в 1873 году.
Особенности:
- Высокая сложность: Пули смертоносны, и ваши враги не задумываясь стреляют.
- Уникальный художественный стиль: Раскрашенные вручную объекты создают особую атмосферу.
- Выберите свой стиль игры: Действуя скрытно, вы сможете разрешить множество ситуаций, не открывая огня.
- Сюжет: Станьте бывшим мексиканским каторжником, борющимся за свободу и выживание в суровые 1870-е годы в США. Вы встретите множество людей с уникальными характерами и интересами и откроете для себя образ жизни Нового Света.
- Место действия: Города и пустынные пейзажи той эпохи перенесут вас на Дикий Запад. Посетите Сан-Антонио, Хьюстон и Альбукерке. Выпивайте в салунах и дорогих индийских кабаре, путешествуйте в караванах и решайте возникающие проблемы.
- Подлинное оружие: используйте оружие той эпохи для достижения своих целей: винтовки, двуствольные ружья, револьверы, луки и даже пулемёты Гатлинга.