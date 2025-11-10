В Steam стартовала раздача top-down-шутера 12 is Better Than 6

В Steam можно бесплатно забрать динамичный шутер с видом сверху 12 is Better Than 6. Раздача продлится до 20:00 13 ноября. Добавив игру в свою библиотеку, она останется у вас навсегда.

12 is Better Than 6 — динамичный шутер с видом сверху и элементами стелса, действие которого разворачивается на Диком Западе. Игроки берут на себя роль беглого раба, пытающегося сбежать в США в 1873 году.

Особенности: