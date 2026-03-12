ЧАТ ИГРЫ
1348: Ex Voto 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Средневековье
3.9 76 оценок

1348 Ex Voto, новый средневековый экшен, стал доступен для ПК и PS5

monk70 monk70

1348 Ex Voto, средневековый приключенческий экшен от итальянского разработчика Sedleo, сегодня вышел на ПК и PS5 и уже набрал значительное количество игроков ещё до начала масштабной маркетинговой кампании: игра была добавлена ​​в более чем 250 000 списков желаний в Steam.

Анонс был сделан самой Sedleo в связи с рекламной кампанией запуска игры. Это значительное число для независимого проекта и указывает на то, что интерес игроков к игре развивался органично на протяжении всего рекламного периода. Всегда стоит помнить, что списки желаний не автоматически конвертируются в продажи, но они служат надёжным барометром привлекательности игры для публики до её появления на цифровых полках.

Для тех, кто не знаком с проектом, Sedleo предлагает бесплатную демоверсию в Steam, охватывающую первые главы игры. В 1348 Ex Voto вы можете попасть в средневековую Италию, опустошённую чумой, и пройти путь Аэты, молодой странствующей рыцарки, которая отправляется в жестокое путешествие, чтобы найти и спасти свою возлюбленную.

16
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
JackReacher

Все что надо знать об игре:
1) Повестка про сильную и независимую
2) В игре нет даже русских сабов
3) Первые оценки критиков чаще всего не превышают пяти баллов из десяти
4) В Steam максимальное число игроков составило 400 человек
5) Игра кал

13
Sir Patrik
8
Lyс

Рыцарка спасает возлюбленную. Этим все сказано

7
Neko-Aheron

Угу, успех….

6
thepost

В это повесточное дерьмо я и за бесплатно играть не стану.

6
