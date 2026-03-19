Авторы 1348: Ex Voto пообещали исправить баги и улучшить производительность после жалоб игроков

Разработчики 1348: Ex Voto от студии Sedleo отреагировали на волну критики со стороны игроков, связанную с техническими проблемами и общим состоянием проекта после релиза. Команда уже выпустила первые патчи и пообещала продолжить работу над улучшениями.

Несмотря на заметный интерес к игре перед запуском — во многом благодаря необычной атмосфере и намёкам на романтическую сюжетную линию — релиз оказался неоднозначным. Критики отмечали интересную идею, но указывали на слабую проработку сюжета и однообразный геймплей. Игроки же дополнительно столкнулись с большим количеством багов.

В новом обращении разработчики поблагодарили сообщество за «конструктивную обратную связь» и подчеркнули, что внимательно изучают отзывы. По их словам, приоритетом сейчас остаётся устранение критических ошибок, часть из которых уже исправлена в свежем обновлении для PC и PlayStation 5.

Среди проблем, над которыми активно работают, — общая производительность на всех платформах, дополнительная полировка ключевых элементов игры и дальнейшее исправление багов. Также разработчики признали отдельные неудобства, например слишком мелкий размер субтитров, который планируют доработать.

Ранее игроки сообщали о серьёзных сбоях, включая исчезновение предметов и даже удаление сохранений после просмотра титров. Некоторые из этих ошибок уже устранены, однако команда продолжает выпускать патчи.

Пока точные сроки следующих обновлений не раскрываются, но авторы заверили, что поддержка игры будет продолжена, а её техническое состояние — постепенно улучшаться.