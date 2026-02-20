Чума, мечи и судьба: в Steam вышла демо-версия мрачного средневекового экшена 1348 Ex Voto

Разработчики кинематографического приключенческого экшена 1348 Ex Voto объявили о релизе демо-версии игры. Теперь у всех желающих есть возможность лично отправиться в охваченную чумой Италию XIV века и пережить первые главы истории Аэты - странствующей девушки-рыцаря, отправившейся на поиски самого близкого человека.

Демо погружает игроков в жестокий и аутентичный мир, где основным способом выживания становится умение обращаться с клинком. Разработчики сделали ставку на реализм: боевая система вдохновлена историческими европейскими единоборствами. Игрокам предстоит сражаться с бандитами и наемниками, чтобы прочувствовать, каково это - выживать в эпоху насилия и отчаяния.

Это ваш шанс испытать клинок в деле. Демо позволит оценить кинематографичный сюжет, мрачную историческую атмосферу и эмоциональную основу, которая движет каждым взмахом меча. Вы увидите Аэту и Бьянку до того, как их мир рухнет, и поймете, за что они сражаются.

В создании персонажей приняли участие Элби Болдуин и Дженнифер Инглиш. Актеры не просто озвучили героев, а полностью воплотили их с помощью технологии захвата движений, чтобы лично сыграть все сцены драк, погонь и эмоциональных диалогов.

Демо-версия уже доступна для скачивания в Steam. Полноценный релиз игры состоится 12 марта 2026 года.