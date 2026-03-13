Даже повестка не спасла: критики разгромили 1348 Ex Voto

Приключенческий экшен 1348 Ex Voto столкнулся с уничтожающей критикой сразу после выхода. Несмотря на интересный сеттинг и амбиции разработчиков, игра получила на Metacritic средний балл 53 из 100, а журналисты назвали ее сырой, скучной и разочаровывающей во всех аспектах.

Проект, вдохновленный рыцарскими романами, предлагал игрокам отправиться в Тоскану времен эпидемии чумы и политических междоусобиц. Главная героиня Аэта (Алби Болдуин) отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою подругу Бьянку (Дженнифер Инглиш). Однако благие намерения авторов разбились о техническую и геймдизайнерскую несостоятельность. Журналисты IGN Italia поставили игре 50 баллов, резюмируя:

Несмотря на захватывающий итальанский сеттинг XIV века и боевую систему, вдохновленную историческими фехтовальными техниками, "1348 Ex Voto" рушится под тяжестью собственных амбиций. Сюжет скомкан, геймплей топорный и повторяющийся, а резко пустые локации и острая нехватка технической доработки затмевают неоспоримую страсть небольшой команды разработчиков.

Практически все рецензенты сошлись во мнении, что игра была выпущена "сырой". DualShockers (40/100) обвиняет разработчиков в том, что тайтл "выпихнули за дверь" до того, как он был готов, отмечая ворох багов и фундаментальные просчеты в проектировании уровней и боевой системы. TheGamer (50/100) добавляет, что у игры нет "стержня": сюжет мечется между несколькими темами, не останавливаясь ни на одной, а персонажам не хватает экранного времени, чтобы вызвать сочувствие. GAMINGbible, поставившие игре 30 баллов, констатируют:

Сложно игнорировать недостатки игры. Ее подводит скучная и проблемная боевка, а также плохая оптимизация, из-за которой прохождение превращается в утомительную рутину.

Лишь редкие издания, такие как The Games Machine (80/100), попытались найти в проекте светлые стороны, назвав его "приятным пятичасовым путешествием" для тех, кто готов простить игре шероховатости и примитивный геймплей. TechRadar Gaming (60/100) похвалил визуальный стиль и саму механику фехтования, но признал, что ужасная производительность на ПК уничтожает все удовольствие.

Таким образом, 1348 Ex Voto пополнила список проектов, чьи амбиции и интересная задумка разбились о техническую неготовность и нехватку полировки, оставив игроков наедине с "лоскутным" и скучным миром.