1348: Ex Voto 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Средневековье
3.5 84 оценки

Даже повестка не спасла: критики разгромили 1348 Ex Voto

2BLaraSex 2BLaraSex

Приключенческий экшен 1348 Ex Voto столкнулся с уничтожающей критикой сразу после выхода. Несмотря на интересный сеттинг и амбиции разработчиков, игра получила на Metacritic средний балл 53 из 100, а журналисты назвали ее сырой, скучной и разочаровывающей во всех аспектах.

Проект, вдохновленный рыцарскими романами, предлагал игрокам отправиться в Тоскану времен эпидемии чумы и политических междоусобиц. Главная героиня Аэта (Алби Болдуин) отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою подругу Бьянку (Дженнифер Инглиш). Однако благие намерения авторов разбились о техническую и геймдизайнерскую несостоятельность. Журналисты IGN Italia поставили игре 50 баллов, резюмируя:

Несмотря на захватывающий итальанский сеттинг XIV века и боевую систему, вдохновленную историческими фехтовальными техниками, "1348 Ex Voto" рушится под тяжестью собственных амбиций. Сюжет скомкан, геймплей топорный и повторяющийся, а резко пустые локации и острая нехватка технической доработки затмевают неоспоримую страсть небольшой команды разработчиков.

Практически все рецензенты сошлись во мнении, что игра была выпущена "сырой". DualShockers (40/100) обвиняет разработчиков в том, что тайтл "выпихнули за дверь" до того, как он был готов, отмечая ворох багов и фундаментальные просчеты в проектировании уровней и боевой системы. TheGamer (50/100) добавляет, что у игры нет "стержня": сюжет мечется между несколькими темами, не останавливаясь ни на одной, а персонажам не хватает экранного времени, чтобы вызвать сочувствие. GAMINGbible, поставившие игре 30 баллов, констатируют:

Сложно игнорировать недостатки игры. Ее подводит скучная и проблемная боевка, а также плохая оптимизация, из-за которой прохождение превращается в утомительную рутину.

Лишь редкие издания, такие как The Games Machine (80/100), попытались найти в проекте светлые стороны, назвав его "приятным пятичасовым путешествием" для тех, кто готов простить игре шероховатости и примитивный геймплей. TechRadar Gaming (60/100) похвалил визуальный стиль и саму механику фехтования, но признал, что ужасная производительность на ПК уничтожает все удовольствие.

Таким образом, 1348 Ex Voto пополнила список проектов, чьи амбиции и интересная задумка разбились о техническую неготовность и нехватку полировки, оставив игроков наедине с "лоскутным" и скучным миром.

Комментарии:  48
yariko ookami
Главная героиня

А на скриншоте точно героиня? или разработчики принимали героиню внутрь, когда делали игру?

31
RoboB
Даже повестка не спасла

Звучит как "даже ухудшение не сделало лучше".

23
Wondermaster

Повест очка

18
Sivispacempb

Самое смешное что на ютубе я видел видео по этой игре с заголовком " the last of us , hellnlade, kingdom come deliverance в одном флаконе " ну я прям даже не знаю что сказать , либо чел ну прям очень непритязателен к играм , либо они купили ровно одного НН блогера для рекламы ))

13
Анатолий Фидаров

А дальше что эти "разрабы" скажут что сексисты, гомофобы и продажные критики из игровых сайтов виноваты их провале?

13
