Инди-игра про средневековье1348 Ex Voto собрала 100 тысяч вишлистов в Steam

Средневековое инди-приключение 1348 Ex Voto неожиданно оказалось в центре внимания игроков и уверенно закрепилось среди самых обсуждаемых будущих релизов в Steam.

Разработчики сообщили, что проект преодолел отметку в 100 тысяч добавлений в список желаемого, что является заметным достижением для независимой игры с ценником около 25 долларов. Особенно впечатляет результат с учётом того, что до релиза, запланированного на 12 марта 2026 года, остаётся совсем немного времени.

Действие 1348 Ex Voto разворачивается в Италии XIV века. Игра делает ставку на кинематографичную подачу, мрачную атмосферу и сюжет, вдохновлённый средневековыми легендами. Именно из-за этого проект всё чаще сравнивают с серией A Plague Tale, называя его одной из «тёмных лошадок» ближайших месяцев.

В центре истории — героиня по имени Аэта и её сложные отношения с Бианкой. Последнюю озвучивает Дженнифер Инглиш, знакомая игрокам по ролям в Baldur’s Gate 3 и Clair Obscure: Expedition 33. По словам авторов, эмоциональная связь между персонажами станет ключевым элементом повествования.

Сами разработчики признались, что были тронуты реакцией сообщества и поблагодарили игроков за поддержку, отметив, что такой интерес к игре стал для команды по-настоящему важным и вдохновляющим событием.