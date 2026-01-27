ЧАТ ИГРЫ
1348: Ex Voto 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Средневековье
5.9 26 оценок

Инди-игра про средневековье 1348 Ex Voto собрала 100 тысяч вишлистов в Steam

IKarasik IKarasik

Средневековое инди-приключение 1348 Ex Voto неожиданно оказалось в центре внимания игроков и уверенно закрепилось среди самых обсуждаемых будущих релизов в Steam.

Разработчики сообщили, что проект преодолел отметку в 100 тысяч добавлений в список желаемого, что является заметным достижением для независимой игры с ценником около 25 долларов. Особенно впечатляет результат с учётом того, что до релиза, запланированного на 12 марта 2026 года, остаётся совсем немного времени.

Действие 1348 Ex Voto разворачивается в Италии XIV века. Игра делает ставку на кинематографичную подачу, мрачную атмосферу и сюжет, вдохновлённый средневековыми легендами. Именно из-за этого проект всё чаще сравнивают с серией A Plague Tale, называя его одной из «тёмных лошадок» ближайших месяцев.

В центре истории — героиня по имени Аэта и её сложные отношения с Бианкой. Последнюю озвучивает Дженнифер Инглиш, знакомая игрокам по ролям в Baldur’s Gate 3 и Clair Obscure: Expedition 33. По словам авторов, эмоциональная связь между персонажами станет ключевым элементом повествования.

Сами разработчики признались, что были тронуты реакцией сообщества и поблагодарили игроков за поддержку, отметив, что такой интерес к игре стал для команды по-настоящему важным и вдохновляющим событием.

10
7
Комментарии:  7
Brian Alameda

Разработчики очень гордятся тем, что продвигают современную повестку и девушек-"нетакусиков" в те времена. Писали об этом в твиттере.

6
Джек Хорнс

Малодцы не спорю.

1
Destroited

kingdom come deliverance для бедных

4
Johnny Rotten

Воукслоп

4
Пользователь ВКонтакте

Это что, женщина на постере подстриженная под горшок? Главная героиня? // Артур Кузьмин

2
Пользователь ВКонтакте

Захотел купить. Зашёл в стим. Русского нет. Перехотел. Буду смекать))) // Бо Бёр

1
FumblingLysanias
По словам авторов, эмоциональная связь между персонажами станет ключевым элементом повествования. -
В центре истории — героиня по имени Аэта и её сложные отношения с Бианкой.
Действие 1348 -

Из всех вводных - костерок,да по-жарче! Вот логичное развитие(и закономерный конец) истории героинь! 🤣

1