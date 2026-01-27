Инди-игра про средневековье 1348 Ex Voto собрала 100 тысяч вишлистов в Steam

Средневековое инди-приключение 1348 Ex Voto неожиданно оказалось в центре внимания игроков и уверенно закрепилось среди самых обсуждаемых будущих релизов в Steam.
Разработчики сообщили, что проект преодолел отметку в 100 тысяч добавлений в список желаемого, что является заметным достижением для независимой игры с ценником около 25 долларов. Особенно впечатляет результат с учётом того, что до релиза, запланированного на 12 марта 2026 года, остаётся совсем немного времени.
Действие 1348 Ex Voto разворачивается в Италии XIV века. Игра делает ставку на кинематографичную подачу, мрачную атмосферу и сюжет, вдохновлённый средневековыми легендами. Именно из-за этого проект всё чаще сравнивают с серией A Plague Tale, называя его одной из «тёмных лошадок» ближайших месяцев.
В центре истории — героиня по имени Аэта и её сложные отношения с Бианкой. Последнюю озвучивает Дженнифер Инглиш, знакомая игрокам по ролям в Baldur’s Gate 3 и Clair Obscure: Expedition 33. По словам авторов, эмоциональная связь между персонажами станет ключевым элементом повествования.
Сами разработчики признались, что были тронуты реакцией сообщества и поблагодарили игроков за поддержку, отметив, что такой интерес к игре стал для команды по-настоящему важным и вдохновляющим событием.
Разработчики очень гордятся тем, что продвигают современную повестку и девушек-"нетакусиков" в те времена. Писали об этом в твиттере.
Малодцы не спорю.
kingdom come deliverance для бедных
Воукслоп
Это что, женщина на постере подстриженная под горшок? Главная героиня? // Артур Кузьмин
Захотел купить. Зашёл в стим. Русского нет. Перехотел. Буду смекать))) // Бо Бёр
Из всех вводных - костерок,да по-жарче! Вот логичное развитие(и закономерный конец) истории героинь! 🤣