На Future Games Show анонсировали атмосферный средневековый экшен 1348 Ex Voto в лучших традициях серии A Plague Tale

В рамках выставки Future Games Show, проходящей на Gamescom 2025, состоялся анонс нового амбициозного проекта — 1348 Ex Voto. Это кинематографичный приключенческий экшен от третьего лица, создаваемый новой итальянской студией Sedleo, в которую вошли ветераны AAA-индустрии.

Действие игры разворачивается в Италии 1348 года — в мрачный период, когда страну раздирали не только чума и болезни, но и разгул бандитизма, религиозного фанатизма и безвластия. Игрокам предстоит взять на себя роль молодой дворянки по имени Аэта, которая обучалась рыцарскому искусству. После того, как на ее деревню нападают бандиты и похищают близкого ей человека, Бьянку, Аэта в одиночку отправляется в жестокое и опасное путешествие по разоренному итальянскому полуострову.

Визуально и своей гнетущей атмосферой игра сильно напоминает знаменитую серию A Plague Tale от французских разработчиков. Однако, в отличие от приключений Амиции и Гуго, в 1348 Ex Voto не будет стелса, а в центре внимания окажется только один персонаж. Геймплей сфокусирован на зрелищных сражениях на мечах, вдохновленных Историческими европейскими боевыми искусствами (HEMA). Игроки смогут использовать две боевые стойки (одноручную и двуручную), находить книги навыков для открытия новых комбо и кастомизировать свое оружие.

Релиз 1348 Ex Voto запланирован на начало 2026 года. Игра выйдет на ПК (в Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.