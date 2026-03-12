На Future Games Show был представлен новый трейлер нашумевшей 1348 Ex Voto

Новый трейлер запуска предоставил окно в мир 1348 Ex Voto — action-adventure, где вы играете за странствующего рыцаря в средневековой Италии.

Путешествуйте по неспокойным землям средневековой Италии в роли Аэты, странствующей девушки-рыцаря, которая отправляется в дорогу, чтобы найти и спасти самого близкого ей человека. 1348 Ex Voto — это кинематографический приключенческий экшен, созданный по мотивам рыцарских романов.

Игра уже вышла сегодня на PlayStation 5 и PC и получила смешанные отзывы как от критиков, так и от игроков.