На Future Games Show был представлен новый трейлер нашумевшей 1348 Ex Voto

Новый трейлер запуска предоставил окно в мир 1348 Ex Voto — action-adventure, где вы играете за странствующего рыцаря в средневековой Италии.
Путешествуйте по неспокойным землям средневековой Италии в роли Аэты, странствующей девушки-рыцаря, которая отправляется в дорогу, чтобы найти и спасти самого близкого ей человека. 1348 Ex Voto — это кинематографический приключенческий экшен, созданный по мотивам рыцарских романов.
Игра уже вышла сегодня на PlayStation 5 и PC и получила смешанные отзывы как от критиков, так и от игроков.
Иногда жалко тех, кому приходится над таким работать.
Какая прибыль, от таких проектов.
И как пошумела?)или уже отшумела?
А где нашумевшей ? Я про нее услышал впервые и то на здесь на пегаче, и то только потому что это лютая повесточка, даже в ютубе толком о ней ничего нет , кроме ужасных анимации, там и онлайн в стим такой будто в нее только команда разработки и играет )
Лучше бы игру перенесли и доделали нормально, а так сырая вообще, нет смысла на неё тратить время