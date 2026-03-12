ЧАТ ИГРЫ
1348: Ex Voto 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Средневековье
3.7 80 оценок

На Future Games Show был представлен новый трейлер нашумевшей 1348 Ex Voto

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Новый трейлер запуска предоставил окно в мир 1348 Ex Voto — action-adventure, где вы играете за странствующего рыцаря в средневековой Италии.

Путешествуйте по неспокойным землям средневековой Италии в роли Аэты, странствующей девушки-рыцаря, которая отправляется в дорогу, чтобы найти и спасти самого близкого ей человека. 1348 Ex Voto — это кинематографический приключенческий экшен, созданный по мотивам рыцарских романов.

Игра уже вышла сегодня на PlayStation 5 и PC и получила смешанные отзывы как от критиков, так и от игроков.

Комментарии:  8
Ваш комментарий
ОгурчикЮрец

Иногда жалко тех, кому приходится над таким работать.

Какая прибыль, от таких проектов.

Azimut zvuk

И как пошумела?)или уже отшумела?

Sivispacempb

А где нашумевшей ? Я про нее услышал впервые и то на здесь на пегаче, и то только потому что это лютая повесточка, даже в ютубе толком о ней ничего нет , кроме ужасных анимации, там и онлайн в стим такой будто в нее только команда разработки и играет )

Benef108

Лучше бы игру перенесли и доделали нормально, а так сырая вообще, нет смысла на неё тратить время

