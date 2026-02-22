Похоже, даже Дженнифер Инглиш не спасет: демо-версия "повесточной" 1348: Ex Voto привлекла всего 122 человека

Демо-версия амбициозного средневекового экшена 1348: Ex Voto, который позиционируется как "игра для современной аудитории" и повествует об отважной девушке-рыцаре Аэте, стремящейся спасти любимую, потерпела полный провал. Согласно данным SteamDB, максимальный одновременный онлайн демо составил всего 122 игрока.
Игра от итальянской студии Sedleo хайпилась месяцами: ее хвалили журналисты, а разработчики гордо заявляли о 100 тысячах добавлений в список желаемого в Steam. В главных ролях - звезда Baldur's Gate 3 Дженнифер Инглиш (голос Бианки, возлюбленной главной героини) и Элби Болдуин (Аэта, молодая рыцарь-скиталица). Разработчики также троллили игру Knight's Path за их отказ от повестки. Но "современная аудитория", ради которой якобы делали игру, не явилась на зов.
В соцсети X демо уже окрестили "эпичным фейлом". Пользователи сравнивают ее с конкурентами: например, демо Stellar Blade в свое время собрала более 26 тысяч человек. А недавно вышедшее демо Windrose (пиратской выживалки) взлетело до 22 тысяч одновременных игроков.
Выход полной версии 1348: Ex Voto запланирован на 12 марта на PC и PS5.
Так там повестка выкручена на полную. В это никто играть не будет даже если они техническую составляющею доведут до идеала.
Лезбух 2 же схавали, хотя там скорее по инерции от качественной первой части покупали.
Зря вспомнил. Сейчас набегу с пеной у рта защищать.
Хотя по факту проект больше политическое и социальное высказывание, чем игра. Ну и плевок в душу тем, кому запала первая часть.
Там был качественный геймплей,графика,анимации,а здесь только "Дженнифер Инглиш".)
а кому нужна повесточка? конечно повесточникам... ))
Даже им она не нужна судя по онлайну))
им-то она как раз и не нужна, как показала практика. Им же надо нормалам что-то доказывать, ведь для себя они все решили.
Так они не играют в игры. Только в твиттер. По этому игра была сделана для твиттера а не для реальных игроков.
> Тогда бери огнемет :DDDDD
Кто такая дженифер инглишь? На что она влияет?
Вон же
Кто ее звездой назначил - хрен знает. Видимо кто-то знает актеров озвучки.
Я вот из наших то никого не знаю, кроме Бурунова-ДиКаприо.
а как же Петр Гланц-Иващенко - Райан Рейнольдс
Илья Исаев - очень много кого озвучивал. Соколиного глаза, Раздора, Симуру, Идриса Эльбу и много кого еще, перечислять долго. Еще Владимир Зайцев - Роберт Дауни мл. и "цитатный человек" Джейсон Стетхем
Там уже по трейлеру было видно, что это их ответ смуте
Ну что можно сказать: чума на их радужный дом))
Если б был рус, было немного больше - 123
124,5
146)
Эм, она ещё не вышла даже, по демке судить, такое себе // Артём Вентру
100к вишлистов якобы, а играет 100 человек. Походу они еще и накрутили эти вишлисты)))
Да не. Просто не все ещё удалили из вишлистов. Она у меня почему-то была в више. Видимо добавил после первого трейлера и забыл. Но я уже удалил
по-моему я слишком много мемов с белой рамзи видел, на превьюшке она или нет?)