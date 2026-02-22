Похоже, даже Дженнифер Инглиш не спасет: демо-версия "повесточной" 1348: Ex Voto привлекла всего 122 человека

Демо-версия амбициозного средневекового экшена 1348: Ex Voto, который позиционируется как "игра для современной аудитории" и повествует об отважной девушке-рыцаре Аэте, стремящейся спасти любимую, потерпела полный провал. Согласно данным SteamDB, максимальный одновременный онлайн демо составил всего 122 игрока.

Игра от итальянской студии Sedleo хайпилась месяцами: ее хвалили журналисты, а разработчики гордо заявляли о 100 тысячах добавлений в список желаемого в Steam. В главных ролях - звезда Baldur's Gate 3 Дженнифер Инглиш (голос Бианки, возлюбленной главной героини) и Элби Болдуин (Аэта, молодая рыцарь-скиталица). Разработчики также троллили игру Knight's Path за их отказ от повестки. Но "современная аудитория", ради которой якобы делали игру, не явилась на зов.

В соцсети X демо уже окрестили "эпичным фейлом". Пользователи сравнивают ее с конкурентами: например, демо Stellar Blade в свое время собрала более 26 тысяч человек. А недавно вышедшее демо Windrose (пиратской выживалки) взлетело до 22 тысяч одновременных игроков.

Выход полной версии 1348: Ex Voto запланирован на 12 марта на PC и PS5.