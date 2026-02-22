ЧАТ ИГРЫ
1348: Ex Voto 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Средневековье
5.8 38 оценок

Похоже, даже Дженнифер Инглиш не спасет: демо-версия "повесточной" 1348: Ex Voto привлекла всего 122 человека

2BLaraSex 2BLaraSex

Демо-версия амбициозного средневекового экшена 1348: Ex Voto, который позиционируется как "игра для современной аудитории" и повествует об отважной девушке-рыцаре Аэте, стремящейся спасти любимую, потерпела полный провал. Согласно данным SteamDB, максимальный одновременный онлайн демо составил всего 122 игрока.

Игра от итальянской студии Sedleo хайпилась месяцами: ее хвалили журналисты, а разработчики гордо заявляли о 100 тысячах добавлений в список желаемого в Steam. В главных ролях - звезда Baldur's Gate 3 Дженнифер Инглиш (голос Бианки, возлюбленной главной героини) и Элби Болдуин (Аэта, молодая рыцарь-скиталица). Разработчики также троллили игру Knight's Path за их отказ от повестки. Но "современная аудитория", ради которой якобы делали игру, не явилась на зов.

Чума, мечи и судьба: в Steam вышла демо-версия мрачного средневекового экшена 1348 Ex Voto

В соцсети X демо уже окрестили "эпичным фейлом". Пользователи сравнивают ее с конкурентами: например, демо Stellar Blade в свое время собрала более 26 тысяч человек. А недавно вышедшее демо Windrose (пиратской выживалки) взлетело до 22 тысяч одновременных игроков.

Выход полной версии 1348: Ex Voto запланирован на 12 марта на PC и PS5.

Комментарии:  56
SexualHarassmentPanda

Так там повестка выкручена на полную. В это никто играть не будет даже если они техническую составляющею доведут до идеала.

25
Johnny Rotten

Лезбух 2 же схавали, хотя там скорее по инерции от качественной первой части покупали.

1
Severtain Johnny Rotten

Зря вспомнил. Сейчас набегу с пеной у рта защищать.
Хотя по факту проект больше политическое и социальное высказывание, чем игра. Ну и плевок в душу тем, кому запала первая часть.

Serj77777 Johnny Rotten

Там был качественный геймплей,графика,анимации,а здесь только "Дженнифер Инглиш".)

1
Alkobarin

а кому нужна повесточка? конечно повесточникам... ))

20
cthulhu42

Даже им она не нужна судя по онлайну))

7
maxminus

им-то она как раз и не нужна, как показала практика. Им же надо нормалам что-то доказывать, ведь для себя они все решили.

2
SexualHarassmentPanda cthulhu42

Так они не играют в игры. Только в твиттер. По этому игра была сделана для твиттера а не для реальных игроков.

2
Sadness_501st
17
Sir Patrik
14
CheckDevNull
Станьте кучнее ! У меня мало патронов...

> Тогда бери огнемет :DDDDD

3
vertehwost

Кто такая дженифер инглишь? На что она влияет?

12
PanKotovsky

Вон же

звезда Baldur's Gate 3 Дженнифер Инглиш

Кто ее звездой назначил - хрен знает. Видимо кто-то знает актеров озвучки.

Я вот из наших то никого не знаю, кроме Бурунова-ДиКаприо.

3
Chris911 PanKotovsky

а как же Петр Гланц-Иващенко - Райан Рейнольдс

2
SHLUZ Chris911

Илья Исаев - очень много кого озвучивал. Соколиного глаза, Раздора, Симуру, Идриса Эльбу и много кого еще, перечислять долго. Еще Владимир Зайцев - Роберт Дауни мл. и "цитатный человек" Джейсон Стетхем

Aellie

Там уже по трейлеру было видно, что это их ответ смуте

9
ДЭйн

Ну что можно сказать: чума на их радужный дом))

9
Abarmot90

Если б был рус, было немного больше - 123

7
Pаrallax

124,5

2
AGS37 Pаrallax

146)

1
Пользователь ВКонтакте

Эм, она ещё не вышла даже, по демке судить, такое себе // Артём Вентру

7
cthulhu42

100к вишлистов якобы, а играет 100 человек. Походу они еще и накрутили эти вишлисты)))

4
Darth Savitar cthulhu42

Да не. Просто не все ещё удалили из вишлистов. Она у меня почему-то была в више. Видимо добавил после первого трейлера и забыл. Но я уже удалил

-zotik-

по-моему я слишком много мемов с белой рамзи видел, на превьюшке она или нет?)

4
