После выхода 1348 Ex Voto пиковый онлайн в Steam составил 427 человек

Приключенческий экшен 1348: Ex Voto с самого анонса вызывал споры из‑за своей «прогрессивной» тематики. В центре сюжета — путешествие главной героини Аэты по средневековой Европе времён эпидемии чумы. Персонаж с причёской «под горшок», которого часто принимают за мальчика, отправляется спасать свою партнёршу.

Несмотря на надежды, что финальный релиз окажется лучше демоверсии, вышедшая два дня назад игра столкнулась с волной критики и продемонстрировала крайне низкие показатели активности. По данным SteamDB, максимальное количество игроков в пике составило всего 427 человек — это значительно ниже ожиданий для коммерческого релиза. На этот момент одновременно в игру заходили лишь 156 пользователей.

Негативная реакция игроков сложилась из‑за целого комплекса проблем. История воспринимается как скомканная и поверхностная: она мечется между разными темами, не раскрывая ни одну полноценно, а персонажам не хватает экранного времени, чтобы вызвать у игрока сопереживание. Геймеры отмечают, что сражения не приносят удовольствия: боевая механика кажется упрощённой и даже будто «противостоящей» игроку. Волны охранников превращаются в утомительное препятствие, а система автоцели работает хаотично.

Атмосфера средневековой Италии не ощущается достоверной — локации кажутся пустыми, а общий мир выглядит лоскутным и недоработанным, что создаёт ощущение нереалистичного сеттинга. К этому добавляются технические недочёты: игра страдает от плохой оптимизации, разнообразных багов и рассинхронизации в кат‑сценах. Например, движения губ персонажей не совпадают с субтитрами, а текст порой накладывается сам на себя.

Реакция критиков оказалась в целом разгромной. IGN Italia поставили 50 баллов из 100, отметив, что амбиции проекта разбились о топорный геймплей и нехватку технической доработки. DualShockers оценили игру в 40 баллов, обвинив разработчиков в преждевременном релизе: по их словам, проект «выпихнули за дверь до того, как он был готов». GAMINGbible дали всего 30 баллов, подчеркнув, что скучная боевая система и плохая оптимизация превращают прохождение в рутину. Лишь отдельные издания, такие как The Games Machine (80 баллов), увидели в проекте светлые стороны и назвали его «приятным пятичасовым путешествием» для тех, кто готов простить шероховатости.

Один из рецензентов даже сравнил прохождение с игрой Getting Over It, назвав 1348: Ex Voto «небрежной альфа‑версией плохой игры, которой занималась стая пьяных недоумков».

В итоге 1348: Ex Voto стала примером того, как интересная концепция и амбициозная тематика не смогли компенсировать фундаментальные проблемы геймдизайна и технической реализации. Низкие показатели онлайна и разгромные отзывы ясно дают понять: без серьёзной доработки игра вряд ли сможет привлечь новую аудиторию.