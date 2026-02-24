Создатели 1348: Ex Voto ответили на критику главной героини, что женщины не обязательно должны быть красивыми

Разработчики инди-игры 1348: Ex Voto от итальянской студии Sedleo резко отреагировали на обвинения в создании "непривлекательной" главной героини. В ответ на вопрос пользователя X "Почему разработчики продолжают создавать намеренно непривлекательных женских персонажей?" представители проекта заявили: "С чего вы взяли, что женщина обязательно должна быть привлекательной?".

Инцидент разгорелся после публикации трейлера, где была представлена Бианка - возлюбленная протагонистки Аэты, которую рыцарь-скиталица отправляется спасать в мрачной Италии XIV века, опустошенной чумой, войнами и предательством.

Ответ разработчиков вызвал новую волну споров. Критики обвиняют проект в "повесточности": роман между Аэтой и Бианкой, "мужеподобный" дизайн героини, историческая неточность (женщина-рыцарь в Италии 1348 года). Несмотря на 100 тысяч вишлистов в Steam, демо-версия, вышедшая в рамках Steam Next Fest, показала скромные результаты.