1348: Ex Voto 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Средневековье
4.5 62 оценки

Создатели 1348: Ex Voto ответили на критику главной героини, что женщины не обязательно должны быть красивыми

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики инди-игры 1348: Ex Voto от итальянской студии Sedleo резко отреагировали на обвинения в создании "непривлекательной" главной героини. В ответ на вопрос пользователя X "Почему разработчики продолжают создавать намеренно непривлекательных женских персонажей?" представители проекта заявили: "С чего вы взяли, что женщина обязательно должна быть привлекательной?".

Инцидент разгорелся после публикации трейлера, где была представлена Бианка - возлюбленная протагонистки Аэты, которую рыцарь-скиталица отправляется спасать в мрачной Италии XIV века, опустошенной чумой, войнами и предательством.

Ответ разработчиков вызвал новую волну споров. Критики обвиняют проект в "повесточности": роман между Аэтой и Бианкой, "мужеподобный" дизайн героини, историческая неточность (женщина-рыцарь в Италии 1348 года). Несмотря на 100 тысяч вишлистов в Steam, демо-версия, вышедшая в рамках Steam Next Fest, показала скромные результаты.

56
80
Комментарии:  80
MrDork

Окей, тогда разрабрам встречный вопрос. "С чего вы взяли, что в ваше гумно вообще должны играть и тем более покупать?"

Судя по всему, разрабы делают игру для себя, а не на широкую аудиторию для геймеров, вот и пусть сами играют.

41
Wokedead

Не пытайся понять логику леваков. Делают для себя, но если провалится виноваты другие. Потом заявят, что белые мужики-игроки виноваты в провале. Примерно как с расистским сериалом Железное сердце, где в провале белых мужиков обвинили.

26
1Archangel1 Wokedead

"Левые" тут явно не причём. Меня вообще забавляет как ""левые" теперь = "радужные" для некоторых людей. Я вот к примеру центрист больше, поэтому мне что левые, что правые без разницы. Везде полно радиковлов, шовенистов и т.п. Должен быть баланс.

13
Extor Menoger Wokedead

храбрая сердцем*

Neko-Aheron

Удача им в поисках новой работы

23
SexualHarassmentPanda

Самое обидное, что они её на изи находят почему-то. Недавно писали что где-то вроде человек 30 который работали над Хайгвард оказывается до этого имели честь работы над Конгордом.

Такое ощущение, что многим уже откровенно похер на то будет прибыль или нет. Или че я вообще не понимаю.

Ну бесплатная демка собрала на 50 больше активных игроков чем Релутед. Как будто у них какие-то свои конкурсы отбитые.

3
Джек Хорнс SexualHarassmentPanda

Люди делают хорошие игрыи их везде берут нарасхват все логично.

-zotik-

Пфф оно что аниме не смотрит? Там все бабы с идеальными задницами, огромными сиськами, идеальной кожей с 0 недостатками, других баб не было и не должно быть.

16
Alex40001
ъ
ъ

там еще есть но лучше не показывать...

12
Wokedead

зависит, что за аниме ты смотришь.

13
An6001 Alex40001

она идёт за тобой...

12
era aoi

Игры не обязательно должны быть куплены.

16
vertehwost

Теперь с их точки зрения дженифер инглишь страшная и не красивая, логику мне их не понять. Просто сжечь на*ер.

11
SexualHarassmentPanda

Причем тут Дженифер Инглиш? Речь о главном герое которое даже враги в игре пацаном или мужиком называют.

Женщина не обязана быть секс бомбой но она хотя бы должна быть похожа больше на женщину чем на мужика

17
YummyYwyr SexualHarassmentPanda

Ну, французы, еще умеют делать женщин.

1
0ncnjqybr SexualHarassmentPanda

Ну, Амиция в конце реквием и сама чуть ли не обрила голову, из за чего потеряла 90% красоты.

1
AnrduDoover

Fable подтверждает)

11
Константин335

Причем тут Fable, если там будет создание перса и ты сам кого хочешь создашь. Там нет такого

8
Nill Kravets

самое смешное бабу с которой они срисовали внешность конечно не красавица но даже она не такое уродище бесполое как здесь

1
FatalleZ Константин335
если там будет создание перса и ты сам кого хочешь создашь

Оно там будет только потому что в свое время, игроки взболомутились что не хотят играть за крокодила. Изначально разрабы представляли именно эту страшную рожу на пермаментную главную роль.

6
Tommy451
10
ДЕНИСКА_омск

я больше кекаю с самого короля тараканов

9
Савушкино 55

Игра про Мери Сью, которая без шлема и нормальной экипировки выносит толпы разбойников. Продукт игросодержащий.

5
SGate

ссылку на ютуб дай.

MNM 777
9
Nill Kravets

я сначала когда впервые увидела подумала что это парень с умственной отсталостью

3
Kenn1y

При этом, в их же игре есть красивая женщина, логика…

7
Nill Kravets

лицемерие и двуличие

1
Dimitry Arsenev

Недостаточно аутентично! Надо ещё гнилые зубы показать крупным планом и ползающих вшей!

7
Nill Kravets

и язвы от Оспы ещё для реализма

