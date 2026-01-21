Средневековая Италия в огне: 1348 Ex Voto выйдет 12 марта на PS5 и PC, версия для Xbox отменена

Издатель Dear Villagers и студия Sedleo объявили дату выхода кинематографического экшен-приключения 1348 Ex Voto. Игра поступит в продажу 12 марта на PlayStation 5 и PC через Steam и Epic Games Store по цене 24,99 доллара. Ранее заявленная версия для Xbox Series была отменена — разработчики решили сосредоточить все силы на версиях для PC и PlayStation, чтобы обеспечить максимально качественный опыт.

1348 Ex Voto переносит игроков в Италию XIV века — один из самых трагичных периодов в истории страны. На фоне эпидемий, политического кризиса, бандитизма и религиозного фанатизма разворачивается история Аэты, молодой аристократки, готовившейся стать рыцарем. После разорения деревни бандитами она отправляется в опасное путешествие по полуострову, чтобы найти свою близкую подругу Бьянку.

Проект стал дебютом для итальянской студии Sedleo, основанной Томом Осеано и Фабиолой Мартелли при участии ветеранов AAA-индустрии. Разработчики сделали ставку на историческую достоверность: команда изучала реальные ландшафты Италии, чтобы воссоздать мрачный, но величественный мир позднего Средневековья.

Игроков ждёт приключение от третьего лица с кинематографичными боями на мечах, вдохновлёнными историческими европейскими боевыми искусствами, выбором боевых стоек, прокачкой навыков и исследованием разрушенной, но прекрасной Италии 1348 года.