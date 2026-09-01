У мертвой 1348 Ex Voto неожиданно вырос онлайн - благодаря рекордной скидке и выходным в игру зашли сразу 8 человек

У почти мертвой 1348 Ex Voto, которая большую часть времени привлекает всего одного-двух игроков одновременно, недавно получила самую крупную скидку за всю историю игры.

Ранее скидка на проект составляла 35%, однако теперь она увеличилась до рекордных 40%. Благодаря этому цена игры опустилась до $14,99 — это её минимальная стоимость с момента выхода.

На фоне новой скидки онлайн 1348 Ex Voto также немного оживился. 1348 Ex Voto, получившая в Steam смешанные отзывы — 54% положительных из 874, — недавно установила новый минимум цены. При этом её онлайн остаётся крайне низким: в августе среднее количество игроков составляло всего 1 человек, а пиковое — 8.

При этом связывать весь рост исключительно со скидкой было бы неправильно. На увеличение онлайна также могли повлиять выходные, когда пользователи традиционно проводят больше времени в играх.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 10 сентября — до этой даты игру можно приобрести с рекордной скидкой в 40%.