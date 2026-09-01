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1348: Ex Voto 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Средневековье
2.7 157 оценок

У мертвой 1348 Ex Voto неожиданно вырос онлайн - благодаря рекордной скидке и выходным в игру зашли сразу 8 человек

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У почти мертвой 1348 Ex Voto, которая большую часть времени привлекает всего одного-двух игроков одновременно, недавно получила самую крупную скидку за всю историю игры.

Ранее скидка на проект составляла 35%, однако теперь она увеличилась до рекордных 40%. Благодаря этому цена игры опустилась до $14,99 — это её минимальная стоимость с момента выхода.

На фоне новой скидки онлайн 1348 Ex Voto также немного оживился. 1348 Ex Voto, получившая в Steam смешанные отзывы — 54% положительных из 874, — недавно установила новый минимум цены. При этом её онлайн остаётся крайне низким: в августе среднее количество игроков составляло всего 1 человек, а пиковое — 8.

При этом связывать весь рост исключительно со скидкой было бы неправильно. На увеличение онлайна также могли повлиять выходные, когда пользователи традиционно проводят больше времени в играх.

Аттракцион невиданной щедрости продлится до 10 сентября — до этой даты игру можно приобрести с рекордной скидкой в 40%.

78
37
Комментарии:  37
Ваш комментарий
AdriftDylan

Это сами разрабы и зашли))

29
Dunovo

По пьяне залетели

19
Лев Левин
в игру зашли сразу 8 человек

Какой успех, ну всё разрабы открывайте шампанское хаха

12
Secktorus

Это всё белые мужики виноваты

10
TERMINATOR-T800

8 человеков! Много... Там сервер у них не упал случайно.. 😅

9
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