Vanillaware хочет перенести на ПК больше своих хитов, но судьба портов зависит не от студии

Поклонники Vanillaware получили редкий повод для оптимизма. По словам игрового журналиста Джеймса Милке, основатель студии Джордж Камитани заявил, что команда «очень хочет» выпустить больше своих игр на ПК, однако окончательное решение зависит от издателей, владеющих правами на проекты и финансирующих портирование.

Речь идет о таких известных играх студии, как 13 Sentinels: Aegis Rim, Dragon’s Crown, Unicorn Overlord, Odin Sphere и других работах, которые до сих пор остаются привязаны к консолям. Информация появилась после обсуждения недавно анонсированной Steam-версии новой игры Vanillaware — Muramasa: Revenant Blades.

Особенно примечательно, что Милке также опроверг старые сообщения о якобы нежелании Камитани переносить игры студии на ПК. По его словам, подобные заявления не соответствовали действительности.

Каталог Vanillaware давно считается одним из самых востребованных среди поклонников японских игр. Dragon’s Crown до сих пор остается уникальным наследником классических кооперативных экшенов Capcom, а 13 Sentinels и Odin Sphere регулярно появляются в списках лучших японских проектов последних лет. Неудивительно, что интерес к возможным ПК-портам сохраняется спустя годы после их выхода.

Пока никаких официальных анонсов новых версий не последовало. Тем не менее комментарии Камитани показывают, что главным препятствием сегодня является не позиция разработчиков, а решения издателей. Если интерес аудитории окажется достаточно высоким, шансы увидеть классические игры Vanillaware на ПК могут стать заметно выше.