Разработчики экшен-рогалика 13Z: The Zodiac Trials временно вернули бесплатную демоверсию в Steam

Студия Mixed Realms временно открыла доступ к бесплатной демоверсии своего аниме-экшена 13Z: The Zodiac Trials на площадке Steam. Акция приурочена к летнему сезону игровых презентаций и продлится до 25 июня 2026 года.

13Z: The Zodiac Trials представляет собой динамичный экшен-рогалик со слэшер-механиками, созданный в аниме-стилистике. Сюжет игры вдохновлен легендой о восточном зодиаке. Игрокам предстоит взять на себя роль одного из духов животных, проходящих испытания, чтобы занять почетное 13-е место среди небесных хранителей. Полноценный релиз проекта запланирован на 4-й квартал 2026 года.

Ранее ознакомительная версия была убрана из общего доступа, чтобы команда разработчиков могла полностью сосредоточиться на производстве. Однако в рамках летнего сезона презентаций, стартовавшего с показа на The MIX Summer Game Showcase, авторы решили временно вернуть демоверсию на платформу Steam. Новая сборка включает в себя ряд улучшений баланса, доработанную систему навыков и улучшенную производительность по сравнению с прошлыми публичными тестами.

Временная демоверсия предлагает около 3 часов игрового процесса. Пользователи могут опробовать 2 персонажей, среди которых мастер меча Лиса по имени Лира и атакующий с дистанции Ворон по имени Сэйлит. Игровой процесс охватывает 2 биома, позволяя исследовать парящие острова из 1-го акта и оценить пустынные локации из 2-го акта. На своем пути игроки встретят 6 из 12 хранителей зодиака, которые могут оказать помощь или бросить вызов.

Ознакомительная версия поддерживает управление с помощью клавиатуры и мыши, а также геймпадов для консолей Xbox и PlayStation. На текущем этапе доступен только одиночный режим прохождения. Ранее авторы уже тестировали сетевой кооператив, рассчитанный на совместное прохождение группой от 2 до 4 человек, однако его возвращение планируется в будущих тестовых сборках.

В демоверсии представлена глубокая система развития, включающая 5 элементальных печатей, 16 уникальных навыков и более 60 постоянных улучшений, открываемых в центральном хабе между забегами. Игроки могут свободно экспериментировать со сборками персонажей, подбирая наиболее эффективные сочетания способностей. Разработчики продолжают активно собирать отзывы пользователей для дальнейшей полировки игрового процесса перед финальным релизом.