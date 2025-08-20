Зрелищный трейлер 13Z: The Zodiac Trials показывает необычный рогалик, вдохновленный китайским гороскопом

На выставке Future Games Show показали новый амбициозный ролевой экшен 13Z: The Zodiac Trials. Это roguelike, вдохновленный легендами о китайском гороскопе, в котором игрокам предстоит сражаться за право стать 13-м знаком.

В 13Z: The Zodiac Trials вы возьмете на себя роль одного из четырех духов-животных, каждый из которых обладает уникальными способностями. Ваша цель — пройти серию испытаний, сражаясь с демонами и уже существующими Хранителями Зодиака, чтобы доказать свое право занять почетное место в небесном пантеоне.

Геймплей представляет собой динамичный hack-and-slash с элементами рогалика. В каждом забеге вам предстоит открывать новые улучшения и модификаторы, а также заключать пакты с Зодиаками, которые будут влиять на последующие прохождения. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе с друзьями (до четырех человек в полной версии).

Прямо сейчас для всех желающих в Steam доступна демоверсия, в которой можно опробовать двух из четырех персонажей: искусную мечницу Лиру-Лису и ассасина дальнего боя Силита-Ворона, а также оценить кооперативный режим на двоих.

Выход 13Z: The Zodiac Trials в ранний доступ в Steam запланирован на 2026 год.