14: Overmind отправляется в космос фестиваля "Играм быть" в Steam

Мы рады сообщить, что 14: Overmind — атмосферная сурвайвал-адвенчура в космосе — принимает участие в фестивале «Играм быть» (Steam Next Fest), который ежегодно собирает тысячи геймеров и инди-разработчиков со всего мира. Это отличная возможность познакомить игроков с нашим проектом и услышать их мнение.

14: Overmind переносит вас в холодный, опасный космос, где выживание зависит от решений, которые вы принимаете. Здесь логика мира изменилась, а каждая ошибка может стоить жизни. Игрокам предстоит выполнять миссии, исследовать заброшенные станции и разгадывать тайны безумного разума, управляющего вселенной.

Мы благодарны всем, кто поддерживает проект — добавляет его в «Список желаемого», оставляет отзывы и делится впечатлениями. Именно ваши комментарии помогли нам сформировать первый крупный патч, улучшивший игру.

Совсем скоро выйдет эксклюзивное видео с прохождением демо-версии, где разработчики Максим и Владислав покажут ключевые элементы геймплея и расскажут о создании мира игры.

Следите за новостями на странице проекта в Steam и в наших социальных сетях — и не пропустите 14: Overmind на фестивале “Играм быть”!