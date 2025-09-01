Новости с полей разработки игр студии NEXT GENIUM!

Привет друзья!

У нас есть две новости, которые могут вас заинтересовать! Пойдём по порядку...

Blue Book Demo вышла в Steam!

Мы выпустили демо-версию визуальной новеллы Blue book.



Blue Book - визуальная новелла с элементами квеста в жанре детектива.1984 год. В тихом и спокойном американском городке Розиленде (США, штат Техас) начали пропадать люди. Местные жители уверенно заявляют, что причина похищений - явившиеся из космоса НЛО. Поначалу правоохранительные органы, армия и спецслужбы относились к этому скабрезно, однако, когда город посетила специальная комиссия, было решено направить в Розиленд агента ФБР, специалиста по теме НЛО Билла Кейси.

В роли детектива раскройте дело о пропаже людей, докопайтесь до тайны Розиленда и выясните: НЛО действительно причастны к пугающим событиям в американской провинции.

ВНИМАНИЕ: в демо-версии игры доступны для прохождения 2 главы из 12.

Игра вдохновлена реальными событиями середины 20-ого века, детективными фильмами и сериалами, конспирологическими теориями, а также публицистическими материалами уфологов того времени.

Если хотите узнать больше подробностей об игре, читайте наш предыдущий лонгрид:

Также предоставляем ссылку для страницы в Steam:

ПАТЧ для демо 14: Overmind вышел!

У нас есть ещё одна новость.

Несколько дней назад был выпущен большой патч к 14: Overmind.



Прислуживаясь к отзывам игроков и анализируя ваш игровой опыт, мы сделали игру более удобной и погружающей.

Изменения коснулись: звукового оформления, геймплея в открытом космосе, визуала, поведения аномалий, технических особенностей и прочего. Полный список изменений вы сможете узнать, перейдя по ссылке.

Ссылка на страницу демо-версии:

Если вам интересны эти два проекта — просим поиграть в них и оставить отзыв в Steam.

В самих играх есть специальные кнопки для фидбека напрямую команде разработчиков.