Новости с полей разработки игр студии NEXT GENIUM!

Привет друзья!
У нас есть две новости, которые могут вас заинтересовать! Пойдём по порядку...
Blue Book Demo вышла в Steam!
Мы выпустили демо-версию визуальной новеллы Blue book.
Blue Book - визуальная новелла с элементами квеста в жанре детектива.1984 год. В тихом и спокойном американском городке Розиленде (США, штат Техас) начали пропадать люди. Местные жители уверенно заявляют, что причина похищений - явившиеся из космоса НЛО. Поначалу правоохранительные органы, армия и спецслужбы относились к этому скабрезно, однако, когда город посетила специальная комиссия, было решено направить в Розиленд агента ФБР, специалиста по теме НЛО Билла Кейси.
В роли детектива раскройте дело о пропаже людей, докопайтесь до тайны Розиленда и выясните: НЛО действительно причастны к пугающим событиям в американской провинции.
ВНИМАНИЕ: в демо-версии игры доступны для прохождения 2 главы из 12.
Игра вдохновлена реальными событиями середины 20-ого века, детективными фильмами и сериалами, конспирологическими теориями, а также публицистическими материалами уфологов того времени.
Если хотите узнать больше подробностей об игре, читайте наш предыдущий лонгрид:
Также предоставляем ссылку для страницы в Steam:
ПАТЧ для демо 14: Overmind вышел!
У нас есть ещё одна новость.
Несколько дней назад был выпущен большой патч к 14: Overmind.
Прислуживаясь к отзывам игроков и анализируя ваш игровой опыт, мы сделали игру более удобной и погружающей.
Изменения коснулись: звукового оформления, геймплея в открытом космосе, визуала, поведения аномалий, технических особенностей и прочего. Полный список изменений вы сможете узнать, перейдя по ссылке.
Ссылка на страницу демо-версии:
Если вам интересны эти два проекта — просим поиграть в них и оставить отзыв в Steam.
В самих играх есть специальные кнопки для фидбека напрямую команде разработчиков.