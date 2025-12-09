Дебютный трейлер зрелищного шутера Fourteen Years of Flames переносит на фронт кровавой китайско-японской войны

Китайская студия представила амбициозный сюжетный шутер от первого лица Fourteen Years of Flames, посвящённый Второй китайско-японской войне (1931–1945). Игрокам предстоит пройти через 14 лет борьбы, примерив на себя роли семи ключевых персонажей и участвуя в 16 исторически точных событиях.

Сюжет охватывает масштабные сражения, начиная от суровых северо-восточных земель Китая и заканчивая древней столицей Нанкином, позволяя игрокам прочувствовать всю драму войны сопротивления японской агрессии. Разработчики уделили особое внимание исторической достоверности: в игре представлено оружие, транспортные средства и снаряжение того времени. Это позволяет игрокам полностью погрузиться в атмосферу войны и прочувствовать тяжесть каждой кампании.

Fourteen Years of Flames обещает предложить разнообразные сценарии с уникальными ландшафтами и атмосферой, от густого дыма боёв до разрушенных городов. Кампания создаёт эффект полного погружения, показывая, как на протяжении четырнадцати лет весь Китай сражался за выживание, а его народ демонстрировал единство и стойкость.

Кроме боевой стороны, игра акцентирует внимание на человеческих историях войны — горе, самопожертвовании и героизме, что позволяет взглянуть на историю глазами тех, кто её пережил. Разработчики стремятся не только развлечь, но и донести до игроков важность исторической памяти, оживляя скрытые страницы прошлого и воссоздавая торжественные и трагические пейзажи Китая того времени.