1666: Amsterdam получила дневник разработчиков - создатели рассказали о музыке и звуках исторического Амстердама

Panache Digital Games выпустила третий и последний выпуск дневника разработчиков 1666: Amsterdam, посвящённый музыкальному сопровождению и звуковому дизайну игры. Авторы рассказали о том, как формировалась её музыкальная идентичность и какое влияние на неё оказал сам Амстердам.

В создании выпуска приняли участие аудиодиректор Филипп Шаррон, певица и автор песен Йоран, инженер по микшированию и мастерингу Элои Паншо, звуковой дизайнер Софи-Аньес Монжо и соучредитель Panache Digital Games Патрис Дезиле.

Разработчики объяснили, что музыка и звуковое оформление 1666: Amsterdam меняются в зависимости от персонажей, исторических периодов и районов города. У Ноа и Аарона, например, есть собственные музыкальные темы, подчёркивающие различия между героями и их взглядами на происходящее.

Отдельное внимание уделено инструментам и методам, которые команда использовала при работе над аудиосоставляющей. В выпуск также вошли кадры с июльского мероприятия, где Йоран исполнила музыку из игры вживую.

Третий эпизод завершает серию дневников разработчиков, ранее посвящённых творческому видению и художественному направлению проекта. При этом сама 1666: Amsterdam уже доступна в раннем доступе на PC через Steam и Epic Games Store.