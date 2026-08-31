1666: Amsterdam получила дневник разработчиков - создатели рассказали о музыке и звуках исторического Амстердама

Panache Digital Games выпустила третий и последний выпуск дневника разработчиков 1666: Amsterdam, посвящённый музыкальному сопровождению и звуковому дизайну игры. Авторы рассказали о том, как формировалась её музыкальная идентичность и какое влияние на неё оказал сам Амстердам.
В создании выпуска приняли участие аудиодиректор Филипп Шаррон, певица и автор песен Йоран, инженер по микшированию и мастерингу Элои Паншо, звуковой дизайнер Софи-Аньес Монжо и соучредитель Panache Digital Games Патрис Дезиле.
Разработчики объяснили, что музыка и звуковое оформление 1666: Amsterdam меняются в зависимости от персонажей, исторических периодов и районов города. У Ноа и Аарона, например, есть собственные музыкальные темы, подчёркивающие различия между героями и их взглядами на происходящее.
Отдельное внимание уделено инструментам и методам, которые команда использовала при работе над аудиосоставляющей. В выпуск также вошли кадры с июльского мероприятия, где Йоран исполнила музыку из игры вживую.
Третий эпизод завершает серию дневников разработчиков, ранее посвящённых творческому видению и художественному направлению проекта. При этом сама 1666: Amsterdam уже доступна в раннем доступе на PC через Steam и Epic Games Store.
Лучше бы игру нормальную сделали, а не дневники выплевывали...
Да всем насрать на вашу музыку идиоты.... Ваша игра обосралась страшным поносом, оптимизации нет ВООБЩЕ, она даже не хочет нормально работать на топовых железках, какая нахой музыка...Я уже молчу про остальную кривизну в игре, ваш проект сдох не успев родиться, до свидания