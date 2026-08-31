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1666: Amsterdam 25.08.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
6 42 оценки

1666: Amsterdam получила дневник разработчиков - создатели рассказали о музыке и звуках исторического Амстердама

butcher69 butcher69

Panache Digital Games выпустила третий и последний выпуск дневника разработчиков 1666: Amsterdam, посвящённый музыкальному сопровождению и звуковому дизайну игры. Авторы рассказали о том, как формировалась её музыкальная идентичность и какое влияние на неё оказал сам Амстердам.

В создании выпуска приняли участие аудиодиректор Филипп Шаррон, певица и автор песен Йоран, инженер по микшированию и мастерингу Элои Паншо, звуковой дизайнер Софи-Аньес Монжо и соучредитель Panache Digital Games Патрис Дезиле.

Разработчики объяснили, что музыка и звуковое оформление 1666: Amsterdam меняются в зависимости от персонажей, исторических периодов и районов города. У Ноа и Аарона, например, есть собственные музыкальные темы, подчёркивающие различия между героями и их взглядами на происходящее.

Отдельное внимание уделено инструментам и методам, которые команда использовала при работе над аудиосоставляющей. В выпуск также вошли кадры с июльского мероприятия, где Йоран исполнила музыку из игры вживую.

Третий эпизод завершает серию дневников разработчиков, ранее посвящённых творческому видению и художественному направлению проекта. При этом сама 1666: Amsterdam уже доступна в раннем доступе на PC через Steam и Epic Games Store.

Трейлеры 6
17
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Brigbyman1992

Лучше бы игру нормальную сделали, а не дневники выплевывали...

2
Brainstoun

Да всем насрать на вашу музыку идиоты.... Ваша игра обосралась страшным поносом, оптимизации нет ВООБЩЕ, она даже не хочет нормально работать на топовых железках, какая нахой музыка...Я уже молчу про остальную кривизну в игре, ваш проект сдох не успев родиться, до свидания

2