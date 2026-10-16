1666: Amsterdam получила новый геймплейный трейлер - ведьма сражается с демонами в альтернативном Амстердаме

На мероприятии Galaxies Autumn показали новый трейлер 1666: Amsterdam — приключенческого экшена от третьего лица, созданного под руководством Патриса Дезиле, одного из ключевых авторов Assassin’s Creed. Игра уже доступна в раннем доступе на ПК с 25 августа, а свежий ролик позволяет подробнее взглянуть на её механику и необычный фэнтезийный мир. Дата полноценного релиза пока не объявлена.

Главная героиня 1666: Amsterdam — ведьма Ноа, которой предстоит расследовать загадочные события и противостоять демоническим сущностям, известным как Оригиналы. Они скрываются под человеческими лицами, но после наступления темноты раскрывают свою истинную природу и используют сверхъестественные способности.

Игровой процесс разделён на две фазы. Днём Ноа исследует Амстердам, собирает улики и пытается установить личности Оригиналов. В этой части приключения на первый план выходят расследования, наблюдательность и логическое мышление. С наступлением ночи противники становятся опаснее, а игра переключается на динамичные сражения с применением магии.

В трейлере также показаны разные персонажи и локации, а среди доступных игровых эпизодов есть даже управление котом. Разработчики стремятся разнообразить приключение необычными ситуациями и механиками, не ограничиваясь исключительно расследованиями и боями.

1666: Amsterdam сочетает исторический антураж с мистикой и сверхъестественными угрозами. Для Патриса Дезиле, известного прежде всего работой над Assassin’s Creed, проект стал возможностью вновь обратиться к историческому сеттингу, но на этот раз через призму тёмного фэнтези. Пока игра развивается в раннем доступе, поэтому её окончательный масштаб и содержание ещё могут измениться.