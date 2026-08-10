1666: Amsterdam выйдет в раннем доступе уже 25 августа - в новом трейлере расследования, бои и многое другое

Panache Digital Games объявила, что мрачный приключенческий экшен 1666: Amsterdam выйдет в раннем доступе на ПК 25 августа. Игра станет доступна через Steam и Epic Games Store, а вместе с объявлением разработчики представили новый трейлер, посвящённый ключевым особенностям проекта.

В ролике можно увидеть расследования, боевую систему и мистические способности главной героини Ноа Бруклин. Отдельное внимание уделено циклу дня и ночи, а также необычным навыкам её спутника Аарона, который способен воспринимать мир глазами кошки. Персонажи смогут объединять свои способности, чтобы раскрывать тайны и восстанавливать нарушенное равновесие.

Действие 1666: Amsterdam разворачивается в Амстердаме 1666 года — городе, на который на протяжении веков влияли загадочные существа, известные как «Первородные». Однако история игры выходит далеко за пределы одной эпохи: сюжет охватывает сразу три временные линии — 1666, 1999 год и современность.

В центре истории находится Ноа Бруклин, родившаяся в роли «Сборщицы» и воспитанная Зайндари для выполнения предназначенной ей миссии. Ранний доступ начнётся с пролога, который расскажет о начале её пути и позволит игрокам познакомиться с миром, сформированным многовековым скрытым влиянием.

Разработчики также обещают возможность выбрать спутника уже в начале прохождения. При этом решение должно повлиять на дальнейшее путешествие героини.

Согласно описанию Panache Digital Games, события истории берут начало ещё в 1333 году, когда были заключены договоры, определившие дальнейшую судьбу Амстердама. Теперь, когда очередной цикл подходит к концу, начинается новый — и Ноа предстоит разобраться в своей роли в происходящем.

Ранний доступ 1666: Amsterdam стартует 25 августа на ПК.