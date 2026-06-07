16 лет борьбы и слезы на сцене: Разработчики 1666: Amsterdam в восторге от реакции игроков на игру

Прошедшая презентация Summer Game Fest преподнесла игрокам один из самых неожиданных и громких анонсов. На сцене появился Патрис Дезиле — создатель первых частей Assassin's Creed. И без какого-либо предварительного хайпа представил свой проект 1666: Amsterdam.

Геймеры, которые вообще не ожидали этого анонса, моментально ринулись в цифровые магазины: всего за 24 часа абсолютно новая для аудитории игра набрала более 333 000 добавлений в список желаемого (вишлистов).

«У нас просто нет слов»: Эмоции разработчиков после внезапного триумфа

Команда из независимой студии Panache Digital Games не стала скрывать шока от такой бурной реакции геймеров и опубликовала крайне эмоциональное открытое письмо:

333 000 вишлистов. Чуть более чем за 24 часа. У нас пока просто нет слов — мы все еще пытаемся их найти. 1666: Amsterdam жил в сердце Патриса долгие 16 лет. Через всё, и мы имеем в виду абсолютно через всё. Эта игра никогда не переставала стоить того, чтобы за нее бороться. Когда он стоял на сцене Summer Game Fest, чтобы наконец поделиться ею со всем миром... там были слезы. Мы не станем притворяться, что это не так. В студии мы смотрели презентацию всей командой, вместе с нашими друзьями и семьями, с гордостью ожидая момента Патриса. Мы относительно небольшая инди-студия, и такие моменты напоминают нам, ради чего мы всё это делаем. И вы пришли. 333 тысячи из вас. Теперь эта игра принадлежит всем нам. Нам не терпится создать ее вместе с вами.

История длиною в 16 лет

Для самого Патриса Дезиле этот анонс на Summer Game Fest стал монументальным событием и главным делом всей его жизни. Идею амбициозного и мрачного экшена в декорациях охваченного чумой Амстердама XVII века геймдизайнер вынашивал долгие 16 лет, начиная с момента своего скандального ухода из Ubisoft в 2010 году после релиза Assassin's Creed II. За это время проект пережил цепочку катастроф и буквально побывал на грани полного уничтожения.

Изначально Дезиле запускал разработку под крылом монреальского филиала издательства THQ, предоставившего ему полную творческую свободу. Однако в конце 2012 года компания объявила о банкротстве, и на экстренном судебном аукционе все наработки игры вместе со студией за 2,5 миллиона долларов выкупила корпорация Ubisoft — бывший работодатель Патриса. Французский гигант попытался жестко переписать контракт геймдизайнера, лишив его контроля над собственным детищем, а после его отказа пойти на компромисс совершил беспрецедентный шаг: 7 мая 2013 года Дезиле был уволен, а охрана вывела его из офиса под конвоем. Проект под кодовым названием 1666 был немедленно заморожен «на неопределенный срок».

Следующие три года превратились в изнурительную судебную войну. Дезиле подал иск в Верховный суд Квебека, требуя от Ubisoft выплаты компенсации и, главное, возврата прав на интеллектуальную собственность. Юридическая битва завершилась лишь в апреле 2016 года полной победой разработчика: стороны заключили мировое соглашение, Ubisoft отозвала свои претензии, и Патрис наконец-то смог забрать диски с исходным кодом игры в свою новую независимую инди-студию Panache Digital Games. Анонс на Summer Game Fest — это финал невероятной 16-летней драмы человека, который не сдался под давлением игрового гиганта и вернул свою мечту игрокам.

До анонса на Summer Game Fest об игре не было никаких новостей. Первые кадры обещают стильный исторический экшен с элементами мистики, паркура и возможностью управлять черными кошками. Судя по бешеному старту в Steam, игру от Патриса Дезиле игроки приняли максимально тепло.