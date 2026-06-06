Анонсирован мрачный приключенческий экшен 1666: Amsterdam от создателя Assassin's Creed Патриса Дезиле

Студия Panache Digital Games представила проект 1666: Amsterdam - мрачный приключенческий экшен от третьего лица, события которого разворачиваются в альтернативной версии Амстердама 17 века. Игра, за создание которой отвечает автор Assassin’s Creed Патрис Дезиле, готовится к выходу на ПК в режиме раннего доступа.

Сюжет игры переносит игроков в 1666 год. В центре повествования находится Ноа Бруклин, представительница древнего ордена зайндарис, получившая имя Собирательница. Ее главная цель - противостоять могущественным существам, известным как Первородные, которые веками скрываются среди обычных жителей Амстердама и постепенно склоняют чашу весов к катастрофе. Чтобы лишить этих демонов их силы, главной героине предстоит использовать магические заклинания и скрытые чары, передававшиеся из поколения в поколение.

Игровой процесс разделен на 2 основные фазы. В дневное время игрокам предстоит исследовать воссозданный вручную город, собирать улики, общаться с жителями и вычислять замаскированных демонов. С наступлением ночи и началом особого ритуала под названием Эсбат Ноа вступает в открытое противостояние с монстрами, принявшими свое истинное обличие. Разработчики обещают вариативность при решении игровых задач, где выбор тактики, времени и способностей напрямую влияет на исход каждого столкновения.

За разработку отвечает независимая студия Panache Digital Games, возглавляемая Патрисом Дезиле. Ранее геймдизайнер руководил созданием таких известных проектов, как Prince of Persia: The Sands of Time и первые части серии Assassin’s Creed. На начальном этапе проект 1666: Amsterdam будет запущен в формате раннего доступа в сервисах Steam и Epic Games Store, а точная дата полноценного релиза пока не сообщается.

Авторы также опубликовали системные требования игры. Для запуска проекта на минимальных настройках потребуется операционная система Windows 10, процессор уровня Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6600. В рекомендованных требованиях значатся процессор Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700, а также видеокарта уровня Nvidia GeForce RTX 3080 Ti или AMD Radeon RX 7700. Для установки потребуется не менее 50 ГБ свободного места на накопителе. Обязательным техническим условием для запуска является использование SSD-накопителя и наличие видеокарты с поддержкой аппаратной трассировки лучей.