Panache Digital Games представила трейлер обновления для мрачного приключенческого экшена 1666: Amsterdam. Оно расширит мир и историю, добавит сюжетное задание, регион Ouderkerk, заклинания, зелья и украшения.

В новой главе путешествия Нои появятся ещё один шабаш Esbat и новый Original. Героиня расследует тайны днём, а ночью сражается с демоническими сущностями, скрывающимися за человеческими лицами.

Ouderkerk станет областью, немного превышающей по размеру доступную сейчас локацию, и фактически удвоит территорию для исследования. Также игроки получат новые заклинания Lux и Nux, комбинации, драгоценности и зелья для развития способностей и разных подходов к столкновениям.

Обновление выйдет в декабре. Игра уже доступна в раннем доступе на ПК через Steam и Epic Games Store.