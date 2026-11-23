Патрис Дезиле рассказал о подходе Panache Digital Games к развитию 1666 Amsterdam в раннем доступе. Разработчик хочет создавать игру вместе с сообществом, однако подчеркнул, что у такого сотрудничества есть определённые границы: игроки могут влиять на механики, но не получат возможности менять сюжет по своему усмотрению.

По словам Дезиле, команда внимательно относится к отзывам и рассматривает предложения, которые способны сделать игровой процесс лучше. При этом разработка не сводится к безоговорочному исполнению пожеланий аудитории. История и её развитие остаются исключительно ответственностью авторов — именно они решают, какие события ждут игроков.

В качестве примера разработчик привёл кота, который в определённый момент исчез из игры. Дезиле опасался, что ведьма и её пушистый спутник будут выглядеть слишком очевидным использованием привычного клише. Однако впоследствии команда вернулась к этой идее и связала кота с персонажем Аароном, а также с двумя временными периодами — 1666 и 1999 годами.

При этом разработчик не считает, что сообщество должно определять каждое решение. У команды есть собственный план развития, но если игроки предлагают интересную идею, которая совпадает с намеченными задачами, её реализация может стать одним из главных приоритетов.

Дезиле также отметил, что ранний доступ позволяет получать не только пожелания, но и реальные данные о том, как люди играют. Это помогает выявлять проблемы и корректировать механики на основе практического опыта, а не одних лишь предположений разработчиков.