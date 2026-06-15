Первый дневник разработки 1666: Amsterdam рассказывает о воссоздании Амстердама 17-го века

Студия Panache Digital Games и известный создатель игр Патрис Дезиле представили первый выпуск новой серии дневников разработчиков для 1666: Amsterdam. Видео под названием «Видение: Реальный город, ставший мифом» посвящено тому, как команда воссоздавала Амстердам XVII века и превращала реальные исторические события и места в основу игрового мира.

Разработчики рассказали о своих исследовательских поездках по современному Амстердаму, изучении архивов и поиске художественных и исторических источников вдохновения. По словам авторов, цель проекта заключается не только в точной реконструкции города 1666 года, но и в создании мистической атмосферы, где история постепенно переплетается с легендами и сверхъестественными событиями.

1666: Amsterdam выйдет в раннем доступе на ПК в 2026 году, а версии для консолей запланированы на более позднюю дату.