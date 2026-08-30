Разработчик проекта 1666: Amsterdam отказывается от ИИ после негативной реакции

Студия Panache Digital выпустила в ранний доступ мистический детектив 1666: Amsterdam — первую оригинальную игру Патриса Дезиле со времён ухода из Ubisoft. Проект, который изначально позиционировался как мрачное и атмосферное приключение в духе классических Assassin's Creed, привлёк внимание не только сюжетом, но и скандалом вокруг использования генеративного ИИ.

Ещё до релиза в сети появились обвинения в том, что команда активно применяла ИИ для создания контента. Патрис Дезиле на презентации для GamesRadar+ попытался оправдать это, заявив, что ИИ использовался «в основном на начальном этапе — для концепции и подготовки к производству». Однако его слова были восприняты как попытка замять проблему, особенно на фоне других студий, которые столкнулись с похожей критикой.

После волны негатива Panache пообещала полностью удалить все ИИ-элементы из игры. В новом интервью на Gamescom 2026 Дезиле подтвердил: «Сейчас мы полностью отказались от ИИ и больше не будем его использовать». Игра действительно вышла без сгенерированных материалов, но, как пишут журналисты, «оспаривать скандал бесполезно — он оставил свой след».

Сюжет 1666: Amsterdam разворачивается вокруг Ноа — охотницы на демонов, использующей колдовство. Её сопровождает играбельный кот, который на самом деле является парнем из 1999 года, попавшим в сексуально-магическую ловушку. Игра обещает мрачный, женственный и чёрный юмор, что выделяет её на фоне типичных ААА-проектов.

Тем не менее, у многих игроков и критиков теперь возникла дилемма: поддерживать игру с «отпечатком» ИИ-скандала или же ценить её уникальную атмосферу и женского главного героя? Одно ясно — 1666: Amsterdam стала символом всё более острой дискуссии о роли генеративного ИИ в игровой индустрии.

Игра доступна в раннем доступе Steam. Реакция сообщества покажет, сможет ли проект оправиться от репутационного удара.