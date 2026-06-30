Разработчики 1666: Amsterdam подвели итоги фестиваля в Steam и поблагодарили игроков за развернутые баг-репорты

Студия Panache Digital Games под руководством создателя Assassin’s Creed Патриса Дезиле опубликовала свежий выпуск дневников разработки The Midnight Chronicle под номером два. В своем обращении к сообществу авторы официально подвели итоги прошедшего фестиваля демоверсий Steam Next Fest, где принимал активное участие бесплатный сюжетный пролог грядущего приключенческого экшена. По словам создателей, проект продемонстрировал отличные результаты вовлеченности.

Команда объявила, что тридцатиминутная демоверсия 1666: Amsterdam вошла в топ пятьдесят самых популярных и скачиваемых тайтлов на всем фестивале. Достижение выглядит особенно впечатляющим на фоне того, что в июньском мероприятии Valve приняло участие рекордное количество участников. Разработчики поблагодарили каждого геймера, который скачал ознакомительную версию, оставил свой отзыв или запустил прямую трансляцию по игре.

Отдельной похвалы от старшего программиста студии Винсента Пикара удостоились пользователи, которые начали самостоятельно присылать максимально детальные отчеты об обнаруженных технических ошибках. Разработчик признался, что команда ожидала волну шуток в специальном окне для отправки краш-репортов, но игроки удивили авторов точными описаниями багов и детальными инструкциями по их воспроизведению. Из-за такой неожиданной активности фанатов в официальном Discord-канале игры выделили отдельный текстовый сектор для сбора технических проблем, а к релизу в раннем доступе в саму игру интегрируют полноценную официальную систему фиксации ошибок.

Мы невероятно признательны нашему сообществу за такую вовлеченность в процесс создания проекта. Вы находитесь здесь не просто для того, чтобы играть, вы помогаете нам строить эту игру с самого фундамента, и мы относимся к этому со всей серьезностью.

Параллельно с текстовым отчетом команда выпустила уже второй ролик из дневников разработчиков. В этом видео исполнительный продюсер Жан-Франсуа Буавен подробно рассказал об игровом мире и лоре древнего клана Зайндарис, к которому принадлежит главная героиня Ноа.

Что касается полноценного релиза или выхода 1666: Amsterdam в ранний доступ, то разработчики пока не готовы назвать точные сроки, так как планируют сначала довести проект до идеального технического состояния.