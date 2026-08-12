Разработчики 1666: Amsterdam снова извинились за использование ИИ, но отказываться от него не собираются

На прошедшем в Амстердаме предпоказе игры 1666: Amsterdam, Патрис Дезиле, глава студии Panache Digital и отец франшизы Assassin's Creed, попытался снять напряженность вокруг ИИ-скандала. Ранее этим летом игроки обнаружили характерные артефакты генеративного ИИ на внутриигровых картинах и в маркетинговых материалах, что вызвало волну критики. Тогда Panache поспешила заявить, что "ИИ не будет в финальной версии игры".

Однако на деле все оказалось сложнее. Отвечая на вопрос журналистов, Дезиле повторил, что "этого не будет в релизе", но тут же сделал оговорку. По словам разработчика, нейросети стали неотъемлемой частью рабочего процесса студии настолько, что команда "перестала замечать" их использование.

Давайте будем честны, мы живем в мире, где полно ИИ. Я могу попросить ИИ выдать 75 различных вариаций одного объекта за три секунды, но я не могу нанять 75 иллюстраторов за то же время. Это реальность, в которой мы живем. Когда мы делали демо-версию два-три года назад, мы даже не осознавали, что это ИИ - мы просто привыкли к этому инструменту.

Студия Panache, насчитывающая около 70 человек, разрабатывает игру с 2020 года. В условиях ограниченных ресурсов и пандемии генеративный ИИ стал для нее палочкой-выручалочкой для быстрого создания концептов и вариаций ассетов.

Мне очень жаль. Когда мы делали это два-три года назад собственными силами и когда выпускали [демо-версию], кое-что просочилось. Теперь такого больше не случится.

Извинившись за "просочившийся" ИИ-арт, разработчики фактически признали, что отказываться от выгодного инструмента не намерены - они просто станут тщательнее маскировать его следы в релизной версии. На уточняющий вопрос корреспондента о том, используется ли ИИ в разработке прямо сейчас, Дезиле ответил с убийственной откровенностью:

Да. Но сейчас мы используем его все меньше и меньше, потому что он нам уже не так нужен.

Дезиле поспешил свернуть неудобную тему, заявив, что "сейчас трудно вести дискуссию об ИИ как о человеческой проблеме" в присутствии журналистов, и с иронией добавил, что даже поиск в Google без элементов ИИ уже сложно представить.

Релиз 1666: Amsterdam запланирован на 25 августа в раннем доступе Steam и Epic Games Store. Игроков ждет необычная история о ведьме из Амстердама 1666 года, мужчине по имени Аарон из 1999 года и о его потомке Клио из наших дней. Их временные линии переплетаются, чтобы рассказать историю о Коллекционере, которому дьявол поручает выследить и собрать души могущественных людей, известных как Оригиналы, обитающих по всему Амстердаму.