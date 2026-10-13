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1666: Amsterdam 25.08.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
5.9 55 оценок

Разработчики экшена 1666 Amsterdam выпускают десятки билдов ежедневно ради исправления багов

Noble Gideon Noble Gideon

Спустя несколько месяцев после запуска в раннем доступе глава разработки ведьминского экшена 1666: Amsterdam рассказал о необычном рабочем процессе. По его словам, команда ежедневно создает десятки рабочих билдов игры.

Релиз 1666: Amsterdam в раннем доступе Steam состоялся в августе. Этому событию предшествовал производственный ад. Первые идеи проекта появились еще в 2011 году. Сама разработка стартовала в издательстве THQ в 2013 году. Затем компанию выкупила Ubisoft. Французский гигант сразу уволил руководителя проекта Патриса Дезиле (Patrice Désilets) и забрал права на торговую марку себе. После долгих судебных разбирательств Дезиле сумел вернуть права на проект. Эта игра стала его вторым самостоятельным релизом после ухода из Ubisoft в 2010 году.

В интервью журналу PC Gamer создатель франшизы Assassin's Creed и креативный директор 1666: Amsterdam подробно объяснил метод ведения разработки на пути к полноценному релизу.

Мы делаем от 15 до 20 рабочих сборок в день, — рассказывает Дезиле. — В нашей студии Panache это цикличный и непрерывный процесс. Для нас реальный прогресс гораздо важнее мифического совершенства.

Точные сроки финального релиза авторы пока не называют. Однако страница игры в Steam содержит некоторые подробности о графике производства. Разработчики планируют довести 1666: Amsterdam до полной готовности примерно за один год. В этот период будут регулярно выходить крупные обновления контента. За первый месяц с небольшим с момента релиза авторы уже выпустили два масштабных апдейта. Второй патч при этом содержал в себе более 200 технических исправлений.

Индустрия 5
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Ад_минковичь665

Кусок бага получается а не гама-гама

6
Egik81

Логично, а вдруг, а вдруг вот он нужный... А если серьёзно складывается впечатление что пространственное мышление отсутствует напрочь у игродела. И он не может построить в голове модель работы программы с учётом сделанных корректировок кода.

4
ratte88